Nelle case di comunità di Varese, Tradate e Laveno attivi gli ambulatori dedicati all’influenza

L'accesso avviene su indicazione della guarda medica al nr 116117

Casa di Comunità Varese

A partire da questa sera, 1° dicembre, l’ASST Sette Laghi attiva i tre Hotspot Infettivologici, ambulatori dedicati alla gestione dei pazienti con sintomi influenzali non gravi, situati nelle Case di Comunità di Laveno, Tradate e Varese. Questi servizi sono stati progettati per offrire un percorso sanitario sicuro, tempestivo e appropriato, evitando accessi non necessari al Pronto Soccorso e garantendo assistenza specialistica durante la stagione influenzale. In caso di sintomi severi o pericolosi, infatti, il riferimento resta il Pronto Soccorso.

Nei casi di sintomatologia non grave, i cittadini possono rivolgersi al medico di medicina generale e, nelle fasce orarie in cui il medico non è disponibile, alla Centrale 116117. Dalla Centrale i cittadini potranno essere indirizzati agli Hotspot Infettivologici con un appuntamento programmato. Non è quindi consentito l’accesso diretto, di persona. 

All’interno degli Hotspot operano medici dedicati che, oltre alla valutazione clinica, se opportuno, possono effettuare misurazione della saturazione, tamponi rapidi ed eseguire ecografie, garantendo così una prima valutazione diagnostica. Nei casi più complessi, i medici degli Hotspot potranno anche prescrivere radiografie (RX) ed esami del sangue, assicurando approfondimenti diagnostici con un percorso appropriato alle condizioni del paziente.

L’attivazione degli Hotspot Infettivologici rappresenta un importante rafforzamento dell’offerta sanitaria di ASST Sette Laghi, assicurando percorsi dedicati ai pazienti con influenza e contribuendo a una gestione più efficiente e sicura della salute della comunità durante la stagione influenzale.

Pubblicato il 01 Dicembre 2025
