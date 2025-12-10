Nelle scuole di Caravate nuovi servizi, interventi strutturali e un dopo scuola fino alle 18

Caravate ha accolto con una partecipazione significativa gli open day organizzati nei due plessi scolastici comunali: sabato 29 novembre nella scuola secondaria e lunedì 1 dicembre nella primaria. Numerose famiglie, provenienti sia dal paese sia dai comuni limitrofi, hanno visitato gli spazi accompagnate dai figli, incontrando i docenti e conoscendo l’offerta formativa del territorio. Presente anche il sindaco Nicola Tardugno insieme al vicesindaco e assessora ai Servizi scolastici, Ilaria Azzimonti.

Interventi strutturali: ampliamenti, nuovi spazi e manutenzioni importanti

Negli ultimi anni l’amministrazione ha realizzato diversi interventi di miglioramento nelle scuole. Nel plesso di via Monterosa (infanzia e primaria) sono stati ampliati gli spazi dedicati alla scuola dell’infanzia, con aule più grandi e nuovi servizi igienici; è stato creato un parco giochi con superficie sintetica, insieme al rifacimento dei locali e dei bagni della palestra situata al seminterrato.

Nella scuola secondaria di via XXV Aprile – via Leopardi sono stati eseguiti lavori di tinteggiatura, sostituiti i serramenti esterni e sono in programma, a breve, nuovi interventi per il rinnovo delle porte delle aule. È stato inoltre realizzato il nuovo tetto della palestra e nel 2026 sono previsti lavori sugli spogliatoi, utili sia agli studenti sia alle associazioni sportive che utilizzano gli spazi.

Un’offerta formativa centrata sul bambino

Le insegnanti della scuola primaria descrivono un percorso didattico fondato sulla centralità del bambino come costruttore del proprio apprendimento, con una forte componente laboratoriale. I progetti previsti seguono una progressione tematica: arte in musica in prima, lego e robotica in seconda, missione magma in terza, scoperta dell’Egitto in quarta e didattica spaziale in quinta.

Quasi 100mila euro per il diritto allo studio

L’ultima Giunta comunale ha approvato un piano di diritto allo studio particolarmente ambizioso, che prevede quasi 100.000 euro per garantire pari opportunità, agevolazioni alle famiglie in difficoltà e contributi ai progetti formativi. Tra questi figura il Progetto Mosaico, che negli ultimi anni ha arricchito l’arredo urbano della scuola secondaria con opere realizzate dagli studenti delle terze uscenti, dalle scale ai totem fino allo stemma del Comune.

Il servizio mensa è attivo in entrambi i plessi, così come il trasporto scolastico per infanzia e primaria, con una copertura capillare del territorio e un’adesione molto elevata.

Dal 2026-27 arriva il nuovo servizio di dopo scuola fino alle 18

Una delle novità più apprezzate dai genitori riguarda l’avvio, dal prossimo anno scolastico 2026-2027, del servizio di dopo scuola per alunni di primaria e secondaria. Il progetto sarà centralizzato nel plesso di via XXV Aprile – via Leopardi, con trasporto garantito dallo scuolabus per i bambini della primaria che dovranno trasferirsi dopo le lezioni.

Il servizio attivo fino alle 18 consentirà alle famiglie di avere copertura nei pomeriggi non scolastici (martedì, mercoledì e venerdì). Gli studenti potranno svolgere i compiti con personale qualificato, partecipare ad attività ludiche e ricreative, e collaborare con le associazioni sportive e culturali del paese. È prevista anche la mensa nei giorni senza rientro scolastico.

Una comunità scolastica che cresce

Secondo il sindaco Nicola Tardugno, molte famiglie hanno già manifestato interesse per l’iscrizione, apprezzando la possibilità di accompagnare i propri figli in un percorso scolastico completo dai 3 ai 15 anni senza uscire dal paese.