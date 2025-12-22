Nessun drone russo sopra al Ccr di Ispra, la Procura chiede l’archiviazione per il “sorvolo”
Lo rivela il Corriere della sera: i segnali del sistema di controllo erano “falsi positivi“ di una strumentazione di un privato per migliorare la ricezione del telefono cellulare
Non era un drone russo e, soprattutto, non era nemmeno un drone quello che il sistema di sicurezza del JRC – Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea di Ispra aveva segnalato ripetutamente tra marzo e maggio nei cieli sopra Vergiate e l’area industriale di Leonardo. Quelli che sembravano allarmi inquietanti si sono rivelati una lunga serie di falsi positivi, causati dall’interazione tra interferenze generate dallo stesso sistema antidrone e l’uso domestico di un amplificatore di segnale Gsm installato in una villetta di Ispra, acquistato online per migliorare la ricezione dei cellulari.
Lo rivela un articolo comparso oggi, 22 dicembre sul Corriere della sera a firma di Luigi Ferrarella.
Alla luce di queste conclusioni, la Procura di Milano ha chiesto al Gip l’archiviazione dell’indagine aperta in primavera contro ignoti per ipotesi gravissime, tra cui spionaggio politico o militare, terrorismo ed eversione. L’inchiesta era scattata dopo che il sistema “HD5-R Anti-drone System” del JRC aveva segnalato il presunto sorvolo di un drone “Zala 421”, modello di esclusiva fabbricazione russa, prodotto da un’azienda sottoposta a sanzioni europee.
A rafforzare i sospetti aveva contribuito anche la presenza, in una delle date segnalate, di una Cadillac nera nei pressi del Centro, il cui proprietario risultava in contatto telefonico con numeri russi. Gli accertamenti, condotti dal Ros dei carabinieri e da una società specializzata accreditata dal Ministero della Difesa, hanno però chiarito che l’auto apparteneva a un imprenditore in contatto con turisti russi proprietari di ville in zona.
Le verifiche tecniche hanno infine evidenziato un problema strutturale del sistema: il software lettone utilizzato, secondo il fornitore, richiede riavvii periodici e non un uso continuativo, che può generare errori di decodifica e classificazioni errate dei segnali. Una scoperta che porterà ora a rivedere le procedure di sicurezza del Centro.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Valuta verso la Svizzera, la Finanza alza il muro nel Vco: fermati oltre 6 milioni nel 2025
frenand su Nato per bilanciare il lato scientifico dell'ateneo, il Centro di Storia Locale dell’Insubria celebra i 25 anni
michele_drive su Commercianti in rivolta per la ciclabile a Belforte: Angei chiede una commissione urgente
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.