Neutalia affida ad ABILS il revamping dell’impianto di Busto Arsizio: investimento da oltre 20 milioni per efficienza e sostenibilità
Conclusa la gara per la Fase 1 del progetto industriale: interventi su termovalorizzazione, trattamento fumi e sistemi di controllo. Lavori previsti nel secondo semestre 2026
Un investimento strategico da oltre 20 milioni di euro per rendere l’impianto sempre più efficiente, affidabile e sostenibile. Neutalia ha annunciato l’aggiudicazione della Fase 1 del progetto industriale di revamping al Consorzio Stabile ABILS di Arezzo, realtà tra le più longeve e qualificate a livello nazionale nel settore dell’impiantistica industriale e del trattamento rifiuti.
Il valore complessivo delle opere ammonta a 20.845.685 euro e chiude con esito positivo una procedura di gara che ha premiato una proposta capace di coniugare solidità tecnica, affidabilità organizzativa e pieno rispetto delle tempistiche, elementi considerati centrali dalla società.
Un modello basato sull’integrazione delle competenze
ABILS non opererà come semplice general contractor, ma come integratore di competenze specialistiche, grazie a una struttura interna dedicata e a consorziati operativi selezionati. Un modello che consente un controllo diretto delle attività e una maggiore efficienza operativa, affiancato dal costante monitoraggio della struttura tecnica di Neutalia.
Gli interventi previsti nella Fase 1
Il progetto di revamping si articola in quattro ambiti principali: Sostituzione delle griglie e miglioramento del processo di termovalorizzazione; Installazione di un nuovo sistema di raffreddamento dei fumi e recupero del calore, con incremento della capacità di generazione del vapore di caldaia per la cogenerazione; Sostituzione degli attuali quencher con un nuovo reattore progettato per aumentare il tempo di contatto dei reagenti e migliorare l’efficacia del trattamento dei fumi; Nuovo sistema di supervisione, automazione e controllo del processo (DCS), che sarà ospitato nel nuovo edificio della control room
Obiettivi ambientali e affidabilità dell’impianto
Gli interventi puntano a massimizzare l’affidabilità dell’impianto, migliorare l’integrazione con le linee esistenti e incrementare le performance ambientali complessive. Il progetto prevede inoltre l’introduzione di soluzioni in grado di garantire una riduzione significativa dei consumi idrici e dei reagenti, rafforzando il profilo di sostenibilità dell’impianto.
Tempi e prospettive
Il cronoprogramma dei lavori è stato definito tenendo conto delle altre attività già in corso nel sito e consentirà il rispetto del Piano Industriale di Neutalia. Tutte le opere previste nella Fase 1 saranno eseguite e completate nel secondo semestre del 2026.
