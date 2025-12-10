Non solo sport con Uisp e Club Velico Velagranda Varese

Ormai da anni il Club Velico Velagranda Varese a.s.d. con UISP Varese partecipa per la festa dell’Immacolata al tradizionale e storico Mercatino di Masnago “Aspettando la Cometa” per promuovere lo sport della vela tra i cittadini varesini e in particolare nel quartiere dove ha sede.

La splendida giornata di sole ha fatto da cornice all’evento, il Club Velagranda era presente con un piccolo natante per mostrare a tutti e da vicino le caratteristiche di una barca a vela e la relativa attrezzatura così da entusiasmare chi ancora non si è approcciato a questo sport, dimostrando che per poter veleggiare non c’è età e che tutti possono praticarlo in assoluta sicurezza ed in particolare sui nostri laghi, che sono una risorsa territoriale inestimabile in tutte le stagioni!

E come sempre la promozione dello sport della Vela per Velagranda e UISP Varese segue i principi della UISP “Sport per tutti”. Non solo sport però, ma anche promozione del volontariato, spirito di associazionismo condiviso anche dall’associazione “SMS Mutuo Soccorso” di Masnago e “Malawi nel Cuore” che insieme hanno partecipato.

L’affluenza di pubblico ha reso anche quest’anno il Mercatino “Aspettando la Cometa” di Masnago un gradito ed importante momento di incontro per tutto il rione ed i cittadini di Varese, oltre a ricordare a tutti che il territorio varesino offre tante opportunità per chi desidera “fare” sia a livello sportivo che umano.

Per concludere, il Club Velico Velagranda Varese Asd augura a tutti Buone Feste e soprattutto “Buon Vento!” e dà l’arrivederci all’8 dicembre 2026!

