Nota azienda di Bodio Lomnago cerca personale da inserire nel reparto produttivo
L’azienda propone un iniziale contratto a tempo determinato come periodo di prova, con l’obiettivo di una successiva assunzione a tempo indeterminato
Stampaggio Gomma Srl, azienda con sede a Bodio Lomnago, è alla ricerca di una risorsa da inserire nel reparto produttivo per la realizzazione di articoli tecnici in gomma su macchine a iniezione e compressione.
La figura selezionata lavorerà con orario a giornata (8 ore) e si occuperà di conduzione e supervisione di presse a iniezione e compressione, carico/scarico pezzi, controllo qualità visivo e dimensionale di base e supporto alle attività di reparto e rispetto delle procedure di sicurezza.
Si predilige la candidatura di operatori con almeno un anno di esperienza nel settore gomma o stampaggio. Costituisce titolo preferenziale la capacità di utilizzo del mescolatore aperto per la realizzazione delle mescole e il possesso del patentino per la conduzione del carrello elevatore.
Considerata la specificità della mansione e la scarsa presenza di questa professionalità sul territorio di Varese, verranno prese in considerazione anche candidature senza esperienza, purché motivate e disponibili all’apprendimento.
L’azienda propone un iniziale contratto a tempo determinato come periodo di prova, con l’obiettivo di una successiva assunzione a tempo indeterminato.
Le candidature possono essere inviate via email all’indirizzo alessandro.bossi@stampaggiogomma.it
