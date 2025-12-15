Nota azienda di Bodio Lomnago cerca personale da inserire nel reparto produttivo

Stampaggio Gomma Srl, azienda con sede a Bodio Lomnago, è alla ricerca di una risorsa da inserire nel reparto produttivo per la realizzazione di articoli tecnici in gomma su macchine a iniezione e compressione.

La figura selezionata lavorerà con orario a giornata (8 ore) e si occuperà di conduzione e supervisione di presse a iniezione e compressione, carico/scarico pezzi, controllo qualità visivo e dimensionale di base e supporto alle attività di reparto e rispetto delle procedure di sicurezza.

Si predilige la candidatura di operatori con almeno un anno di esperienza nel settore gomma o stampaggio. Costituisce titolo preferenziale la capacità di utilizzo del mescolatore aperto per la realizzazione delle mescole e il possesso del patentino per la conduzione del carrello elevatore.

Considerata la specificità della mansione e la scarsa presenza di questa professionalità sul territorio di Varese, verranno prese in considerazione anche candidature senza esperienza, purché motivate e disponibili all’apprendimento.

L’azienda propone un iniziale contratto a tempo determinato come periodo di prova, con l’obiettivo di una successiva assunzione a tempo indeterminato.

Le candidature possono essere inviate via email all’indirizzo alessandro.bossi@stampaggiogomma.it