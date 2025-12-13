Note natalizie in concerto alla chiesa di San Macario a Ferno

Il 20 dicembre la comunità di San Macario si riunisce per un grande concerto natalizio con cori di bambini e giovani, band locali e un omaggio speciale a Erika Giorgetti

La Chiesa Parrocchiale di San Martino a San Macario (Ferno) accoglie sabato 20 dicembre, alle 20:45, il tradizionale concerto di Natale per Coro e Band SanMacario espressione musica. Una serata ricca di musica, emozioni e ricordi, aperta a tutta la cittadinanza con ingresso libero.

Protagonisti della serata saranno i cori e i musicisti del territorio, riuniti per un’esibizione che abbraccia voci infantili, giovanili e adulte. Si esibiranno: il Coro bambini della Scuola Materna di San Macario, il “Piccolo Coro Batti Cuore” di Samarate e il “Coro Giovani” di Samarate. Accanto a loro, le performance musicali di: Silvia Ciraudo (voce), Sofia Siciliano (flauto traverso) e Bernardino Ciervo (pianoforte).

Il cuore dell’evento sarà a cura della Corale San Macario, affiancata da una band di musicisti locali: Marco Zanolino (pianoforte e violoncello), Riccardo Macchi (basso), Massimo Campanella (batteria), Marco Allegrati (chitarra) e Francesco Limardi (clarinetto).

Il concerto si arricchirà di un momento speciale di ricordo per Erika Giorgetti, clarinettista scomparsa, molto amata dalla comunità locale: un tributo sentito, “…ed il suo clarinetto”, dedicato alla sua memoria.

L’ingresso all’evento è libero, ma le eventuali offerte raccolte saranno destinate ai lavori di restauro della Chiesa Parrocchiale di San Macario. Durante la serata si terrà anche l’estrazione dei vincitori della Lotteria di Natale ’25 della Corale.