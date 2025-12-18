Novità dal basket, volontari ospedalieri, una scrittrice di fiabe e horror, scuola nel giovedì di Radio Materia
Ecco gli appuntamenti di giovedì su Radio Materia. Attenzione allo spostamento d’orario della trasmissione Luci a Masnago che andrà in onda alle 17, anzichè alle canoniche 14, con importanti novità per la Pallacanestro Varesee.
Ore 16,30 Soci All Time
Cristina Birago, presidente dell’Associazione Volontari Ospedalieri, ci racconterà l’impegno che ogni giorno viene profuso a sostegno delle persone che soffrono
Ore 17 Luci a Masnago
Puntata speciale ad un orario speciale per il trio Franzetti-Bettoni-Brezzi in attesa delle novità sull’aumento di capitale di cui si parlerà oggi in una conferenza stampa indetta da Luis Scola alle 15. Per sapere tutte le novità non resta che collegarvi con Radio Materia.
Ore 18 Chi l’avrebbe mai detto
Ospite di oggi sarà Sara Boldetti che ci racconterà come la sua vita sia cambiata. Da bibliotecaria a scrittrice di racconti per bambini ma anche horror per adulti. Parleremo del suo esordio con un romanzo, dei libri per i più piccoli e della sua passione per la realtà che si inclina e spaventa.
Ore 21 Fuori Frequenza
Ultimo appuntamento dell’anno con Hobbet, Gian e Giuse con la loro trasmissione serale. Anche questa sera insieme a loro ci saranno due ospiti provenienti dal mondo della scuola, tra esperienze personali, evoluzione del sistema educativo e uno sguardo concreto su come l’insegnamento stia cambiando nel tempo.
Ospite della serata Elena Lombardo, insegnante di lingue fuorisede, da sempre appassionata di cinema, cani e buona cucina. Un profilo dinamico che unisce la didattica alle esperienze di vita, con uno sguardo aperto sul presente e sulle sfide della scuola di oggi.
In studio anche Marco, attualmente insegnante di sostegno, con una forte passione per la tecnica e il disegno. Geometra di formazione, porta in classe competenze pratiche e progettuali, dimostrando come percorsi diversi possano arricchire il mondo dell’istruzione e il rapporto con gli studenti.
Durante la puntata si parlerà di scuola in generale, di inclusione, di nuove metodologie e di come l’insegnamento si stia evolvendo per rispondere alle esigenze delle nuove generazioni. Per interagire in diretta potete scrivere al 3534848857.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.