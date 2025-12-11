Nuove assunzioni al Giudice di Pace di Busto Arsizio grazie alla collaborazione tra Comuni e Ministero della Giustizia
"Esprimiamo l’apprezzamento per la modalità di collaborazione tra amministrazioni pubbliche", si legge nella nota firmata dagli esponenti della Lega l’eurodeputata Isabella Tovaglieri, il sindaco di Gallarate Andrea Cassani, l’onorevole Stefano Candiani e il consigliere regionale Emanuele Monti
La Giunta di Busto Arsizio ha approvato l’accordo per la condivisione delle graduatorie concorsuali per procedere al reclutamento di personale dell’area assistenti del Giudice di Pace di Busto Arsizio.
L’accordo è stato reso possibile dopo che il Ministero, valutate le graduatorie attive rese disponibili dai Comuni di Busto Arsizio, Gallarate e Cassano Magnago, ha ritenuto di avanzare la proposta di attingere dalla graduatoria bustocca di istruttore amministrativo contabile.
«Come Lega – si legge nella nota firmata dall’eurodeputata Isabella Tovaglieri, il sindaco di Gallarate Andrea Cassani, l’onorevole Stefano Candiani e il consigliere regionale Emanuele Monti – esprimiamo l’apprezzamento per la modalità di collaborazione tra amministrazioni pubbliche che rappresenta un unicum in Lombardia e ringraziamo il Sottosegretario Andrea Ostellari per aver sostenuto tale iniziativa volta a dare un contributo tangibile all’attività congestionata del nostro giudice di Pace».
«Dal Ministero della Giustizia – prosegue il comunicato – ci hanno anche notiziati del fatto che è sono state espletate le prove per il concorso legato agli assistenti giudiziari e il Ministero è in attesa di ricevere le graduatorie per procedere alle assunzioni (presumibilmente nel primo trimestre 2026). Si ringrazia anche l’amministrazione di Busto Arsizio nella figura del Sindaco Antonelli per la messa a disposizione di tali graduatorie».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Dino Soldavini su Stefania Bardelli lancia il Movimento Angelo Vidoletti e punta alle elezioni di Varese
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.