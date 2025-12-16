Nuovo direttivo con Maurizio Ferrari alla presidenza per la Asd Hornets di Tradate

Nuovo direttivo per la Asd Hornets di Tradate. La società sportiva di baseball e softball si appresta a fare nuovi passi approfittando del rinnovo della dirigenza che si è reso necessario dopo le dimissioni dell’ex presidente Andrea Cannizzaro, che ha lasciato l’incarico per motivi professionali.

A succedergli, come nuovo presidente, è stato eletto Maurizio Ferrari (nella foto), una figura ben conosciuta all’interno della società, che da tempo ha ricoperto ruoli di responsabilità e si è sempre distinto per il suo impegno e passione per la realtà sportiva giallonera.

La carica di vicepresidente è stata riconfermata ad Alberto Albini, mentre il consiglio direttivo si completa con le nomine di Nadia Mauri, Vito Romito, Marco Cesare Berlusconi e Alberto Berlusconi, tutti scelti per la loro motivazione e la voglia di continuare a sviluppare il progetto dell’associazione.

«L’entusiasmo è alto – dice il presidente Ferrari – e il nuovo direttivo è composto da persone motivate, che condividono la volontà di proseguire nel percorso tracciato, lavorando per offrire ai nostri giovani un ambiente sano, educativo e sportivamente formativo».

Con questo nuovo gruppo al comando, l’Asd Hornets di Tradate punta a proseguire nella sua missione di crescita, sia sotto il profilo sportivo che umano, mantenendo sempre al centro i valori della formazione, dell’inclusione e della condivisione.

«Ringraziamo e salutiamo Cannizzaro che durante il suo mandato ha lavorato con grande impegno e dedizione, guadagnandosi i ringraziamenti sentiti da parte di tutta la società per il suo contributo fondamentale – dicono i responsabili della società sportiva – Oggi con Ferrari al timone, l’Asd Hornets guarda al futuro con fiducia e determinazione. A Ferrari e a tutto il nuovo consiglio direttivo va il più sentito “in bocca al lupo” per il cammino che si apprestano a percorrere insieme, con la speranza che il loro lavoro porti a nuovi successi e nuove soddisfazioni per tutti i membri della società e per i giovani atleti gialloneri»