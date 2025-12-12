Nuovo presidente, nuovo campo e nuove sfide: si apre una stagione storica per gli Hornets baseball gialloneri di Tradate
Grandi novità in casa Hornets. La società giallonera, da anni attiva sul territorio con l’obiettivo di promuovere il baseball, il softball e ora anche il recentissimo baseball5, ha eletto a novembre il suo nuovo direttivo.
Il cambio al vertice è avvenuto in seguito alle dimissioni del presidente uscente Andrea Cannizzaro, costretto a lasciare la carica per motivi professionali. A lui sono andati i ringraziamenti calorosi di tutta la società per l’ottimo lavoro svolto.
A guidare ora gli Hornets sarà Maurizio Ferrari, eletto presidente dal nuovo direttivo. Confermato Alberto Albini come vicepresidente, mentre il team dirigente si completa con *Nadia Mauri, Vito Romito, Marco Cesare Berlusconi, Alberto Berlusconi e Andrea Cannizzaro.
«L’entusiasmo è alle stelle – ha dichiarato Ferrari – il gruppo è affiatato e pieno di energia. Ringrazio Andrea per il percorso condiviso, ora si apre un nuovo capitolo per gli Hornets, sempre nel segno della continuità, con l’obiettivo di crescere insieme e far crescere i nostri atleti, in un ambiente sano e amichevole».
E sarà davvero un’annata da ricordare: il 2026 segnerà infatti l’inaugurazione del nuovo campo da baseball “Hornets Field”, un vero e proprio diamante verde nel cuore di Tradate, reso possibile grazie al supporto dell’amministrazione comunale, in particolare del vicesindaco Acordino. Uno spazio fondamentale dove bambini, ragazzi e adulti potranno allenarsi e disputare le gare ufficiali, aprendo nuove opportunità a chi cerca alternative agli sport più diffusi.
Intanto, un altro traguardo importante è alle porte: il 13 dicembre 2025 gli Hornets parteciperanno alla prima giornata del primo Campionato Nazionale di Baseball5, che si disputerà a Limbiate, mentre la seconda giornata si svolgerà proprio a Tradate alla palestra del liceo Marie Curie. Una data storica per la società, tra le prime a credere e investire in questa giovane disciplina.
Il nuovo direttivo si è già messo al lavoro per rafforzare il legame con il territorio e coinvolgere sempre più giovani e famiglie. Un’occasione perfetta per entrare nello spirito Hornets sarà la festa sociale di fine anno, in programma venerdì 12 dicembre alle 18.30 a Lonate Ceppino, in via XXV Aprile.
Sarà un momento di sport, allegria e condivisione, per chiudere al meglio un anno ricco di impegni e aprire insieme le porte a una stagione che promette di essere… da fuoricampo.
