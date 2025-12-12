Varese News

Nuovo presidente, nuovo campo e nuove sfide: si apre una stagione storica per gli Hornets baseball gialloneri di Tradate

Tradate – Nuovo presidente, nuovo campo e nuove sfide: si apre una stagione storica per gli Hornets baseball gialloneri

Grandi novità in casa Hornets. La società giallonera, da anni attiva sul territorio con l’obiettivo di promuovere il baseball, il softball e ora anche il recentissimo baseball5, ha eletto a novembre il suo nuovo direttivo.

Il cambio al vertice è avvenuto in seguito alle dimissioni del presidente uscente Andrea Cannizzaro, costretto a lasciare la carica per motivi professionali. A lui sono andati i ringraziamenti calorosi di tutta la società per l’ottimo lavoro svolto.

A guidare ora gli Hornets sarà Maurizio Ferrari, eletto presidente dal nuovo direttivo. Confermato Alberto Albini come vicepresidente, mentre il team dirigente si completa con *Nadia Mauri, Vito Romito, Marco Cesare Berlusconi, Alberto Berlusconi e Andrea Cannizzaro.

«L’entusiasmo è alle stelle – ha dichiarato Ferrari – il gruppo è affiatato e pieno di energia. Ringrazio Andrea per il percorso condiviso, ora si apre un nuovo capitolo per gli Hornets, sempre nel segno della continuità, con l’obiettivo di crescere insieme e far crescere i nostri atleti, in un ambiente sano e amichevole».
E sarà davvero un’annata da ricordare: il 2026 segnerà infatti l’inaugurazione del nuovo campo da baseball “Hornets Field”, un vero e proprio diamante verde nel cuore di Tradate, reso possibile grazie al supporto dell’amministrazione comunale, in particolare del vicesindaco Acordino. Uno spazio fondamentale dove bambini, ragazzi e adulti potranno allenarsi e disputare le gare ufficiali, aprendo nuove opportunità a chi cerca alternative agli sport più diffusi.

Intanto, un altro traguardo importante è alle porte: il 13 dicembre 2025 gli Hornets parteciperanno alla prima giornata del primo Campionato Nazionale di Baseball5, che si disputerà a Limbiate, mentre la seconda giornata si svolgerà proprio a Tradate alla palestra del liceo Marie Curie. Una data storica per la società, tra le prime a credere e investire in questa giovane disciplina.

Il nuovo direttivo si è già messo al lavoro per rafforzare il legame con il territorio e coinvolgere sempre più giovani e famiglie. Un’occasione perfetta per entrare nello spirito Hornets sarà la festa sociale di fine anno, in programma venerdì 12 dicembre alle 18.30 a Lonate Ceppino, in via XXV Aprile.

Sarà un momento di sport, allegria e condivisione, per chiudere al meglio un anno ricco di impegni e aprire insieme le porte a una stagione che promette di essere… da fuoricampo.

Pubblicato il 12 Dicembre 2025
