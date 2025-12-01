Varese News

Ogni giorno un tema che ci riguarda: il programma di dicembre di “La materia del giorno”

Ogni pomeriggio alle 16.00, un nuovo incontro in diretta sui social di VareseNews o in presenza negli studi di Materia Spazio Libero a Castronno

Materia Varesenews

La rubrica de “La materia del giorno” torna anche nel mese di dicembre con un calendario di incontri che ogni pomeriggio alle 16.00 propone un tema diverso, raccontato da un ospite e da un giornalista della redazione. Un modo per fermarsi, riflettere e confrontarsi su questioni che fanno parte della vita di tutti, mettendo in dialogo esperienze, competenze e punti di vista.

Gli incontri si svolgono in presenza nella sala video di Materia Spazio Libero a Castronno, con la possibilità di assistere anche in diretta streaming sui canali ufficiali di VareseNews.

Programma di dicembre 2025

Data Argomento Ospite
Lunedì 1 dicembre Come si fa la cioccolata? Andrea Buosi intervistato da Stefania Radman
Martedì 2 dicembre Cos’è l’ecomuseo delle Piane Viscontee? Biondaro/Aliverti intervistati da Roberta Bertolini
Mercoledì 3 dicembre Cos’è e come funziona La Nostra Famiglia? Giovanni Barbesino intervistato da Mariangela Gerletti
Giovedì 4 dicembre Che relazione c’è tra Lombardia e UE Cattaneo intervistato da Marco Giovannelli
Venerdì 5 dicembre I film dell’anno dall’autrice del “Morandini” Luisa Morandini intervistata da Stefania Radman
Martedì 9 dicembre I grandi impianti sportivi di Varese: quale futuro? Riccardo Aceti intervistato da Damiano Franzetti
Mercoledì 10 dicembre Cosa sono le DAT Prof. Mario Picozzi intervistato da Alessandra Toni
Giovedì 11 dicembre Come funziona il Soccorso alpino a Varese Luca Boldrini intervistato da Andrea Camurani
Venerdì 12 dicembre Cos’è Anpas Gianluca Giarola intervistato da Francesco Mazzoleni
Lunedì 15 dicembre Giustizia per tutti Natola intervistato da Marco Giovannelli
Martedì 16 dicembre Cosa vuol dire lavorare nel mondo della moda milanese Marta Achini intervistata da Tommaso Guidotti
Mercoledì 17 dicembre Il circuito Italian Open Water Tour Marcello Amirante intervistato da Tommaso Guidotti
Giovedì 18 dicembre Il menù delle mense scolastiche Dott.ssa Bianchi (ATS) intervistata da Alessandra Toni
Venerdì 19 dicembre Come si affronta una rotonda Autoscuola Motta intervistata da Stefania Radman

Via Confalonieri, 5 - Castronno
01 Dicembre 2025
