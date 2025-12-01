Ogni giorno un tema che ci riguarda: il programma di dicembre di “La materia del giorno”
Ogni pomeriggio alle 16.00, un nuovo incontro in diretta sui social di VareseNews o in presenza negli studi di Materia Spazio Libero a Castronno
La rubrica de “La materia del giorno” torna anche nel mese di dicembre con un calendario di incontri che ogni pomeriggio alle 16.00 propone un tema diverso, raccontato da un ospite e da un giornalista della redazione. Un modo per fermarsi, riflettere e confrontarsi su questioni che fanno parte della vita di tutti, mettendo in dialogo esperienze, competenze e punti di vista.
Gli incontri si svolgono in presenza nella sala video di Materia Spazio Libero a Castronno, con la possibilità di assistere anche in diretta streaming sui canali ufficiali di VareseNews.
PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Programma di dicembre 2025
|Data
|Argomento
|Ospite
|Lunedì 1 dicembre
|Come si fa la cioccolata?
|Andrea Buosi intervistato da Stefania Radman
|Martedì 2 dicembre
|Cos’è l’ecomuseo delle Piane Viscontee?
|Biondaro/Aliverti intervistati da Roberta Bertolini
|Mercoledì 3 dicembre
|Cos’è e come funziona La Nostra Famiglia?
|Giovanni Barbesino intervistato da Mariangela Gerletti
|Giovedì 4 dicembre
|Che relazione c’è tra Lombardia e UE
|Cattaneo intervistato da Marco Giovannelli
|Venerdì 5 dicembre
|I film dell’anno dall’autrice del “Morandini”
|Luisa Morandini intervistata da Stefania Radman
|Martedì 9 dicembre
|I grandi impianti sportivi di Varese: quale futuro?
|Riccardo Aceti intervistato da Damiano Franzetti
|Mercoledì 10 dicembre
|Cosa sono le DAT
|Prof. Mario Picozzi intervistato da Alessandra Toni
|Giovedì 11 dicembre
|Come funziona il Soccorso alpino a Varese
|Luca Boldrini intervistato da Andrea Camurani
|Venerdì 12 dicembre
|Cos’è Anpas
|Gianluca Giarola intervistato da Francesco Mazzoleni
|Lunedì 15 dicembre
|Giustizia per tutti
|Natola intervistato da Marco Giovannelli
|Martedì 16 dicembre
|Cosa vuol dire lavorare nel mondo della moda milanese
|Marta Achini intervistata da Tommaso Guidotti
|Mercoledì 17 dicembre
|Il circuito Italian Open Water Tour
|Marcello Amirante intervistato da Tommaso Guidotti
|Giovedì 18 dicembre
|Il menù delle mense scolastiche
|Dott.ssa Bianchi (ATS) intervistata da Alessandra Toni
|Venerdì 19 dicembre
|Come si affronta una rotonda
|Autoscuola Motta intervistata da Stefania Radman
PRENOTA QUI IL TUO POSTO
