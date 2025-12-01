Ogni giorno un tema che ci riguarda: il programma di dicembre di “La materia del giorno”

La rubrica de “La materia del giorno” torna anche nel mese di dicembre con un calendario di incontri che ogni pomeriggio alle 16.00 propone un tema diverso, raccontato da un ospite e da un giornalista della redazione. Un modo per fermarsi, riflettere e confrontarsi su questioni che fanno parte della vita di tutti, mettendo in dialogo esperienze, competenze e punti di vista.

Gli incontri si svolgono in presenza nella sala video di Materia Spazio Libero a Castronno, con la possibilità di assistere anche in diretta streaming sui canali ufficiali di VareseNews.

Programma di dicembre 2025