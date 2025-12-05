Olimpiadi Milano Cortina 2026, il presidente Fontana alla partenza della Fiamma: “Ghe sem”

È partita oggi da Roma la Fiamma olimpica di Milano Cortina 2026, con una cerimonia ufficiale alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Un evento simbolico e carico di emozione, che dà il via al viaggio della Fiamma attraverso i territori italiani, fino all’arrivo a Milano, il 6 febbraio, per la cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali allo Stadio di San Siro.

Un percorso che segna non solo l’avvicinarsi dell’appuntamento sportivo più atteso del 2026, ma anche il coinvolgimento profondo delle comunità locali e delle regioni protagoniste, in primis la Lombardia.

“Un’emozione grande, stiamo costruendo un’eredità”

«Essere qui oggi, all’avvio del viaggio della Fiamma olimpica, è un momento di grande emozione – ha dichiarato Attilio Fontana –. Milano Cortina 2026 si avvicina e ogni tassello che si aggiunge rende più tangibile la portata di questo evento. La Lombardia, e in particolare la Valtellina, saranno protagoniste: le nostre montagne, le nostre comunità e la nostra capacità organizzativa avranno una vetrina internazionale unica».

Il presidente ha sottolineato come queste Olimpiadi rappresentino una straordinaria occasione di crescita per il territorio: «Lasceranno un’eredità duratura in termini di infrastrutture, turismo e opportunità per i giovani. Stiamo lavorando con determinazione: l’appuntamento è sempre più vicino. E oggi più che mai possiamo dire: Ghe sem».

La Lombardia al centro dei Giochi

Con i suoi impianti e le sue eccellenze, la Lombardia è tra i protagonisti di Milano Cortina 2026. La Valtellina, in particolare, ospiterà alcune delle competizioni più spettacolari, con località e strutture che si stanno preparando ad accogliere atleti, delegazioni e pubblico da tutto il mondo.

Oltre all’impatto sportivo, i Giochi rappresentano una grande occasione per valorizzare il territorio montano, promuovere il turismo e rafforzare la visibilità internazionale della regione. L’intero sistema sportivo lombardo è coinvolto in un lavoro di squadra che mira a fare di Milano Cortina 2026 un’edizione memorabile, sostenibile e partecipata.