“Oltre i confini”: a Villa Recalcati un incontro per attrarre talenti e rafforzare il territorio

Un territorio più competitivo passa anche dalla capacità di attrarre e trattenere i talenti. Nasce da questa consapevolezza l’evento “Oltre i confini: attrarre i talenti, rendere competitivo il territorio”, organizzato dalla Provincia di Varese in collaborazione con la Camera di Commercio di Varese, in programma mercoledì 10 dicembre dalle 16:00 alle 18:00 nella Sala Convegni di Villa Recalcati.

L’incontro, rivolto a imprenditori, responsabili delle risorse umane, consulenti del lavoro e operatori del settore, sarà l’occasione per approfondire strumenti concreti a disposizione delle aziende varesine per rispondere alla crescente difficoltà nel reperire profili professionali specializzati.

Due strumenti per attrarre competenze

Al centro dell’evento ci saranno due iniziative principali:

“Vieni a Vivere a Varese”, il bando della Camera di Commercio che intende incentivare l’attrattività del territorio nei confronti di giovani, lavoratori qualificati e pendolari, attraverso azioni su casa, lavoro, università e valorizzazione territoriale.

EURES TMS, programma europeo di mobilità professionale, che offre incentivi economici per facilitare l’assunzione in Italia di lavoratori provenienti da altri Paesi dell’Unione Europea.

Durante l’incontro saranno presentati anche dati aggiornati sul mercato del lavoro locale e indicazioni pratiche su come accedere ai servizi offerti.

Per un territorio più attrattivo e dinamico

«Attrarre e trattenere talenti è oggi una priorità per i territori – sottolineano gli organizzatori – e la provincia di Varese vuole essere protagonista di questo processo. Offrire nuove opportunità alle imprese significa anche sostenere l’occupazione, la residenzialità, la mobilità e la formazione qualificata».

EURES, attivo da oltre vent’anni presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Varese, si propone come un ponte tra imprese e lavoratori europei, mentre Vieni a Vivere a Varese punta a trasformare la provincia in un luogo dove realizzare il proprio progetto di vita e professionale, con azioni pensate per rispondere ai bisogni concreti di chi sceglie di stabilirsi qui.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la registrazione online:

Iscrizione per le aziende

Iscrizione per altri partecipanti