Varese News

Lavoro

“Oltre i confini”: a Villa Recalcati un incontro per attrarre talenti e rafforzare il territorio

Mercoledì 10 dicembre a Varese, imprese, HR e consulenti del lavoro a confronto su programmi e strumenti per attrarre profili qualificati, trattenere giovani e sostenere la competitività

Ritiro sociale

Un territorio più competitivo passa anche dalla capacità di attrarre e trattenere i talenti. Nasce da questa consapevolezza l’evento “Oltre i confini: attrarre i talenti, rendere competitivo il territorio”, organizzato dalla Provincia di Varese in collaborazione con la Camera di Commercio di Varese, in programma mercoledì 10 dicembre dalle 16:00 alle 18:00 nella Sala Convegni di Villa Recalcati.

L’incontro, rivolto a imprenditori, responsabili delle risorse umane, consulenti del lavoro e operatori del settore, sarà l’occasione per approfondire strumenti concreti a disposizione delle aziende varesine per rispondere alla crescente difficoltà nel reperire profili professionali specializzati.

Due strumenti per attrarre competenze

Al centro dell’evento ci saranno due iniziative principali:

“Vieni a Vivere a Varese”, il bando della Camera di Commercio che intende incentivare l’attrattività del territorio nei confronti di giovani, lavoratori qualificati e pendolari, attraverso azioni su casa, lavoro, università e valorizzazione territoriale.

EURES TMS, programma europeo di mobilità professionale, che offre incentivi economici per facilitare l’assunzione in Italia di lavoratori provenienti da altri Paesi dell’Unione Europea.

Durante l’incontro saranno presentati anche dati aggiornati sul mercato del lavoro locale e indicazioni pratiche su come accedere ai servizi offerti.

Per un territorio più attrattivo e dinamico

«Attrarre e trattenere talenti è oggi una priorità per i territori – sottolineano gli organizzatori – e la provincia di Varese vuole essere protagonista di questo processo. Offrire nuove opportunità alle imprese significa anche sostenere l’occupazione, la residenzialità, la mobilità e la formazione qualificata».

EURES, attivo da oltre vent’anni presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Varese, si propone come un ponte tra imprese e lavoratori europei, mentre Vieni a Vivere a Varese punta a trasformare la provincia in un luogo dove realizzare il proprio progetto di vita e professionale, con azioni pensate per rispondere ai bisogni concreti di chi sceglie di stabilirsi qui.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la registrazione online:

Iscrizione per le aziende

Iscrizione per altri partecipanti

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 05 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.