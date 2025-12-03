“Oltre la vetta con Niko”: un successo l’inaugurazione della nuova parete di arrampicata all’ITE Tosi di Busto Arsizio

La palestra di arrampicata dedicata al prof che non c’è più: martedì 2 dicembre 2025, alle ore 18:00, si è svolta all’ITE Tosi di Busto Arsizio (Viale Stelvio 173) l’inaugurazione ufficiale della nuova parete di arrampicata, donata dall’Associazione MeLa Gioco.

L’iniziativa — dal titolo “Oltre la vetta con Niko” — ha attirato numerosi studenti, docenti, rappresentanti istituzionali e cittadini.

L’evento si è aperto con un momento commemorativo, che ha richiamato l’affetto e il ricordo verso Niccolò “Niko” Sartoni, giovane insegnante e atleta scomparso prematuramente, attorno al quale è nata l’associazione.

La serata ha offerto un programma variegato: un intervento introduttivo da parte dell’associazione, alcuni ricordi personali da parte di amici di Niccolò e ex studenti del Tosi

(che hanno condiviso aneddoti ed esperienze con Niko), l’intervento di rappresentanti della scuola e del Comune, e una dimostrazione dal vivo di arrampicata offerta da soci esperti, che hanno mostrato come la parete possa essere uno spazio aperto e inclusivo, non solo per gli studenti ma per tutta la comunità.

La donazione della parete rappresenta un gesto simbolico di rinascita e speranza: uno spazio dove i ragazzi potranno mettersi alla prova, superare i propri limiti, costruire fiducia e comunità. La struttura rimarrà a disposizione dell’istituto, ma anche di associazioni e del territorio, rafforzando l’idea che la scuola può essere un punto di riferimento sociale oltre che formativo. «Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto — docenti, tecnici, studenti — e a chi ha condiviso con noi lo spirito di solidarietà e memoria di Niko», spiegano gli organizzatori.

Con questa parete, l’Associazione MeLa Gioco ribadisce il suo impegno nella promozione dello sport, dell’inclusione sociale e dell’istruzione, confermando che ogni sfida — anche quella più dura — può trasformarsi in opportunità.

Per informazioni:

Associazione MeLa Gioco

Email: info@associazionemelagioco.it

Sito web: www.associazionemelagioco.it