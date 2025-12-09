Onde, sapori e minibus: la rassegna “Nomi Cose Città” a Cardano porta in viaggio a Dakar

Cardano al Campo
Onde, sapori e minibus: la rassegna “Nomi Cose Città” a Cardano porta in viaggio a Dakar
Dalla musica alla fotografia, dalla lotta senegalese al calcio, i tanti percorsi di una città che cresce e cambia. Si parte sabato sera con la “maratona Dakar”
Sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025, il Circolo Quarto Stato di Cardano al Campo si trasforma in un palcoscenico che racconta la capitale del Senegal, Dakar, attraverso un viaggio che esplora la sua cultura, la sua gente e il suo spirito.
La nona tappa della rassegna “Nomi Cose Città”, dedicata a “viaggi ed esplorazioni dentro luoghi che cambiano”, offre una finestra unica su Dakar con eventi che spaziano dalla musica alla fotografia, alla scoperta del calcio e dell’ospitalità senegalese.
Il primo appuntamento del weekend è sabato 13 dicembre, dalle 19:00: un viaggio che parte dall’aperitivo e si estende fino quasi a mezzanotte con la “Maratona Dakar”.
Un evento che racconta il fascino di Dakar attraverso il racconto dello scrittore e giornalista senegalese Pap Khouma, la musica del giovane musicista italo-senegalese Mamza e le immagini di due documentari entrambi girati nella capitale del Paese africano e proposti in proiezione esclusiva: “The Wrestlers of Dakar” (di Mamadou Dia, produzione Voice for Nature Productions, 2025) e “Dakarapide” (di Marco G. Lena e Tiziana Manfredi, 2010).
Fotografia e calcio
Domenica 14 dicembre si riparte alle 19:00, il fotografo Fabio Ferrari porta alla scoperta del Senegal attraverso le sue immagini con “The Ocean On The Doorstep”.
Il reportage fotografico racconta la costa senegalese e in particolare Saint- Louis: già capitale del dominio coloniale francese, è oggi la città più minacciata dall’innalzamento del livello dei mari in Africa. Una riflessione sulle sfide ambientali che il Paese sta affrontando.
Alle 21:00 di domenica, spazio alla passione per il calcio con “Pallone e Teranga”, che svela la storia del calcio in Senegal, insieme a Valerio Moggia, giornalista e ideatore del progetto Pallonateinfaccia che torna nella rassegna “Nomi Cose Città” dopo il suo apprezzato, divertente intervento “Best-fast”, nella tappa di Belfast a marzo 2025.
Sapori di Senegal
Durante tutta la rassegna, il pubblico avrà l’opportunità di gustare specialità tipiche senegalesi, comprese opzioni vegetariane, accompagnate da un aperitivo a tema, ideato in collaborazione con l’Association pour le Développement des Dioudé Diabé Délabrés (A.D.D.D.) e l’Association Regroupement des Dioudeens d’Italie (A.R.D.I.).
Una rassegna che racconta il mondo attraverso le città che cambiano
Avviata a gennaio scorso, “Nomi Cose Città” è una rassegna che si propone di esplorare e raccontare la città come organismo in trasformazione, luogo di incontro, di scontro e sintesi di spinte e componenti diversi.
La nona tappa chiude l’anno 2025 e insieme la triade di città d’autunno, legate dal tema del mare (prima di Dakar la rassegna ha proposto Trieste a ottobre e Marsiglia a novembre).
Tra le particolarità della tappa anche il ritorno di una mostra fotografica, dopo “La storia dipinta: conflitto e memoria”, percorso per immagini sui murales di Belfast e Derry, curata da Luciana Travierso e Gianluca Cettineo, che era stata proposta a marzo e che successivamente è stata allestita anche a Lodi e Genova.