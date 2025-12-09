Onde, sapori e minibus: la rassegna “Nomi Cose Città” a Cardano porta in viaggio a Dakar

Una rassegna che racconta il mondo attraverso le città che cambiano

Avviata a gennaio scorso, “Nomi Cose Città” è una rassegna che si propone di esplorare e raccontare la città come organismo in trasformazione, luogo di incontro, di scontro e sintesi di spinte e componenti diversi.

La nona tappa chiude l’anno 2025 e insieme la triade di città d’autunno, legate dal tema del mare (prima di Dakar la rassegna ha proposto Trieste a ottobre e Marsiglia a novembre).

Tra le particolarità della tappa anche il ritorno di una mostra fotografica, dopo “La storia dipinta: conflitto e memoria”, percorso per immagini sui murales di Belfast e Derry, curata da Luciana Travierso e Gianluca Cettineo, che era stata proposta a marzo e che successivamente è stata allestita anche a Lodi e Genova.