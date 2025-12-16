Openjobmetis, ipotesi cessione a Sassari per Allerik Freeman

Si apre una possibilità di uscita dalla Openjobmetis per Allerik Freeman, la guardia americana ingaggiata a fine agosto (e reduce da un infortunio al tendine d’Achille) che – purtroppo – non ha reso come si sperava. Il 31enne nato in Virginia potrebbe interssare al Banco di Sardegna Sassari che deve rapidamente intervenire sul mercato a causa dell’infortunio al ginocchio occorso a Carlos Marshall durante “l’infinita” partita di domenica a Tortona, quando i sardi hanno perso dopo due supplementari (118-113).

Attualmente Freeman è ai margini delle rotazioni di Kastritis e anche a Brescia, domenica, è rimasto in campo appena 3′ senza incidere: la sua agenzia non è contenta dell’impiego (ma, ahinoi, il rendimento del giocatore è bassissimo…) e stava già sondando il mercato. La Pallacanestro Varese non aveva finora preso in considerazione una cessione a breve termine, perché la squadra è passata alla formula dei sei stranieri (il cosiddetto 6+6) con relativi esborsi extra e perché, comunque, in settimana è utile avere un giocatore di spessore in più per gli allenamenti. E poi perché su Freeman è stato fatto un investimento a più lunga gittata con un contratto con opzione per l’anno prossimo e un buyout rilevante in caso di cessione in estate.

A questo punto però, non si esclude che si possa percorrere la strada del divorzio: Sassari eviterebbe di spendere un ulteriore visto per uno straniero (Freeman è già dotato del documento) e ha bisogno di inserire un giocatore, Varese andrebbe a risparmiare uno stipendio comunque piuttosto rilevante (si parla di circa 14mila dollari netti al mese) da reinvestire in un altro giocatore.

Inoltre la Openjobmetis potrebbe mandare in panchina il giovane pivot argentino Ivan Prato “da straniero” senza bisogno di usare un visto, perché è tesserato per il settore giovanile. Prato era già andato a referto con questo status (è in attesa di completare il periodo di formazione italiana) nelle due partite saltate a inizio stagione da Nate Renfro. Varese dovrà comunque valutare come modificare la squadra nel caso Freeman partisse: un tema che era già all’ordine del giorno (l’americano ha prodotto 5,8 punti a partita in 17,4 minuti di impiego medio con il 27,5% da 3 punti) e che potrebbe diventare di strettissima attualità.

