Openjobmetis Varese – Pallacanestro Trieste, la partita in diretta
I biancorossi tornano alla Itelyum - domenica 21, ore 20 - per ospitare la temuta Trieste dei tanti ex. Seguite e commentate con noi il match in #direttavn
Si riaprono le porte della Itelyum Arena per la Openjobmetis: la squadra di Kastritis ospita la Pallacanestro Trieste dei tanti ex di turno con palla a due alle ore 20 di domenica 21 dicembre. VareseNews racconta l’evento sportivo con la consueta #direttaVN disponibile dalla vigilia; poi domenica dalle 19,15 circa la cronaca minuto per minuto del match.
Il live è offerto da Finazzi Serramenti, Confident, Nicora e Camera Condominiale Varese. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.
