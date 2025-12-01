Operazione ad Arcisate contro le truffe agli anziani: segnalati due sospetti
Un controllo a Besano ha portato all’identificazione di due uomini con precedenti per truffa. Una donna di 81 anni ha subito un tentativo di raggiro nello stesso pomeriggio
Due uomini con precedenti per truffa sono stati fermati e identificati dalla Polizia Locale di Arcisate. Il controllo è avvenuto lo scorso 21 movere a Besano, nel corso di un’attività di contrasto alle truffe agli anziani.
Il veicolo su cui viaggiavano è stato intercettato da una pattuglia della Locale, che ne aveva notato i movimenti sospetti. Dopo aver richiesto l’intervento di una seconda pattuglia in divisa, gli agenti hanno fermato l’auto e sottoposto a controllo gli occupanti.
Durante l’accertamento è emerso che i due uomini avevano precedenti specifici per truffe e danneggiamenti ai danni di persone anziane. La perquisizione dell’auto non ha portato al ritrovamento di oggetti sospetti, ma vista la condotta dei fermati e i loro trascorsi, sono stati accompagnati al Comando di Arcisate per l’identificazione e la stesura dei verbali.
Il collegamento con un tentativo di truffa
Nello stesso pomeriggio, una donna di 81 anni residente nella zona ha subito un tentativo di truffa. Un uomo si era presentato alla porta qualificandosi come perito, preceduto da una telefonata di un falso maresciallo dei Carabinieri. L’intervento provvidenziale della vicina di casa ha evitato il peggio, impedendo la consegna di denaro e gioielli.
La concomitanza tra i due episodi ha portato gli agenti, in accordo con la Procura della Repubblica di Varese, a deferire i soggetti fermati per ulteriori accertamenti.
L’appello del Comandante Odoni
Il Commissario Capo Andrea Odoni, comandante della Polizia Locale di Arcisate, ha voluto sottolineare l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine e cittadini: «La Polizia Locale è costantemente impegnata nel monitoraggio del territorio, in particolare per la tutela delle fasce più vulnerabili. La segnalazione tempestiva da parte dei cittadini rimane un elemento fondamentale per contrastare efficacemente questi reati. Invitiamo chiunque noti comportamenti sospetti o riceva telefonate anomale a contattare immediatamente le forze dell’ordine».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.