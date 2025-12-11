“Orgogliosi del nostro Geymonat”: l’entusiasmo dei rappresentanti dell’istituto di Tradate ospiti a Che scuola fai?

Un entusiasmo contagioso, quello portato in studio dai rappresentanti dell’Istituto Geymonat di Tradate ospiti della nuova puntata “Che scuola fai?”.

Gabriele Casillo, Leonardo Patti, Nicola Zanini e Simone Buzzetti si sono presentati ai microfoni di Radio Materia con la sicurezza di chi sente di appartenere a una scuola che accompagna nel modo giusto: un istituto che li ha fatti crescere, che li mette alla prova e che, soprattutto, offre docenti capaci di appassionare davvero gli studenti.

Fin dalle prime battute, i quattro rappresentanti hanno evidenziato quanto il loro percorso sia motivo di soddisfazione. Dalla qualità dei laboratori ai professori, gli studenti non hanno nascosto l’affetto e la riconoscenza verso una comunità educante che li sostiene ogni giorno.

Una scuola che offre molto più di un indirizzo tecnico

Il Geymonat – ricordano i ragazzi – non è solo una scuola tecnica: è un luogo ricco di percorsi diversi, dal liceo scientifico scienze applicate agli indirizzi dell’ITIS, con opportunità formative che permettono a ciascuno di trovare la propria strada. «È una scuola seria, ben strutturata, che dà opportunità reali» sottolineano, rimarcando come laboratori, attività e relazioni contribuiscano a un ambiente stimolante.

E non manca un primato curioso: alla domanda su chi sia l’ex diplomata più famosa dell’istituto, la risposta è unanime e immediata – Greta Galli, influencer della robotica ed ex rappresentante d’istituto, oggi un punto di riferimento per molti studenti.

Vita scolastica, passioni e quotidianità

Dalle materie preferite alle difficoltà, dalle discussioni nei corridoi ai progetti in corso, la puntata ha offerto uno spaccato della vita scolastica. I ragazzi raccontano con franchezza le loro giornate tra studio, laboratori, attività sportive – come la neonata squadra iscritta alla Varese Basket School Cup – e momenti di confronto su temi di attualità, dalla geopolitica alla violenza di genere.

Tra gli spazi più amati c’è sicuramente la mensa, descritta come un luogo di incontro e comunità, ma anche i laboratori di telecomunicazioni e progettazione, veri punti di forza dell’istituto.

Progetti, rappresentanza e futuro

Molto apprezzati anche i percorsi di PCTO, dal supporto digitale agli anziani alle esperienze in azienda.

L’impegno come rappresentanti d’istituto è iniziato da poco, ma le idee sono già molte: rinnovare le attrezzature dei laboratori, migliorare gli spazi comuni, lanciare il merchandising della scuola e valorizzare la partecipazione studentesca.

Lo sguardo al futuro racconta aspirazioni diverse: università di informatica, scienze della comunicazione per diventare telecronista sportivo, un percorso nei Vigili del fuoco, o persino tornare al Monet come insegnante.

