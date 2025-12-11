Varese News

Scuola

“Orgogliosi del nostro Geymonat”: l’entusiasmo dei rappresentanti dell’istituto di Tradate ospiti a Che scuola fai?

Gabriele Casillo, Leonardo Patti, Nicola Zanini e Simone Buzzetti hanno raccontato la loro quotidianità scolastica, l'impegno di studio e le ambizioni per il futuro

rappresentanti di istituto

Un entusiasmo contagioso, quello portato in studio dai rappresentanti dell’Istituto Geymonat di Tradate ospiti della nuova puntata “Che scuola fai?”.
Gabriele Casillo, Leonardo Patti, Nicola Zanini e Simone Buzzetti si sono presentati ai microfoni di Radio Materia con la sicurezza di chi sente di appartenere a una scuola che accompagna nel modo giusto: un istituto che li ha fatti crescere, che li mette alla prova e che, soprattutto, offre docenti capaci di appassionare davvero gli studenti.

Fin dalle prime battute, i quattro rappresentanti hanno evidenziato quanto il loro percorso sia motivo di soddisfazione. Dalla qualità dei laboratori ai professori, gli studenti non hanno nascosto l’affetto e la riconoscenza verso una comunità educante che li sostiene ogni giorno.

Una scuola che offre molto più di un indirizzo tecnico

Il Geymonat – ricordano i ragazzi – non è solo una scuola tecnica: è un luogo ricco di percorsi diversi, dal liceo scientifico scienze applicate agli indirizzi dell’ITIS, con opportunità formative che permettono a ciascuno di trovare la propria strada. «È una scuola seria, ben strutturata, che dà opportunità reali» sottolineano, rimarcando come laboratori, attività e relazioni contribuiscano a un ambiente stimolante.

E non manca un primato curioso: alla domanda su chi sia l’ex diplomata più famosa dell’istituto, la risposta è unanime e immediata – Greta Galli, influencer della robotica ed ex rappresentante d’istituto, oggi un punto di riferimento per molti studenti.

Vita scolastica, passioni e quotidianità

Dalle materie preferite alle difficoltà, dalle discussioni nei corridoi ai progetti in corso, la puntata ha offerto uno spaccato della vita scolastica. I ragazzi raccontano con franchezza le loro giornate tra studio, laboratori, attività sportive – come la neonata squadra iscritta alla Varese Basket School Cup – e momenti di confronto su temi di attualità, dalla geopolitica alla violenza di genere.

Tra gli spazi più amati c’è sicuramente la mensa, descritta come un luogo di incontro e comunità, ma anche i laboratori di telecomunicazioni e progettazione, veri punti di forza dell’istituto.

Progetti, rappresentanza e futuro

Molto apprezzati anche i percorsi di PCTO, dal supporto digitale agli anziani alle esperienze in azienda.
L’impegno come rappresentanti d’istituto è iniziato da poco, ma le idee sono già molte: rinnovare le attrezzature dei laboratori, migliorare gli spazi comuni, lanciare il merchandising della scuola e valorizzare la partecipazione studentesca.

Lo sguardo al futuro racconta aspirazioni diverse: università di informatica, scienze della comunicazione per diventare telecronista sportivo, un percorso nei Vigili del fuoco, o persino tornare al Monet come insegnante.

Per partecipare alla trasmissione “Che scuola fai?” è possibile scrivere al numero WhatsApp 353 484 8857 o alla mail radiomateria.vn@gmail.com

Contatti

Se volete porre domande potete scrivere a radiomateriavn@gmail.com

O mandare un messaggio whatsapp al nr +39 353 484 8857

Le puntate precedenti

La puntata del liceo Cairoli di Varese

La puntata del liceo Manzoni di Varese

La puntata del liceo Ferraris di Varese

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 11 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.