Orientaday in Villa Oliva a Cassano Magnago. “Hai già scelto l’università?”

Sabato 13 dicembre 2025, dalle 15, Villa Oliva a Cassano Magnago ospita per la quinta volta l’Orientaday, un evento di orientamento universitario per gli studenti delle scuole superiori. Organizzata dall’associazione Vil.Lab ETS, la giornata offre un’opportunità unica per dialogare con universitari di oltre 50 corsi di laurea, pronti a condividere esperienze e consigli per affrontare il difficile momento della scelta del percorso di studi.

Anche quest’anno sono oltre 90 gli universitari che volontariamente si sono proposti per dialogare con le future matricole e condividere con loro le proprie esperienze concrete. La natura orizzontale dell’evento è la chiave del suo successo: l’esperienza delle ragazze e dei ragazzi viene messa al centro, senza la necessità di pubblicizzare questo o quell’ateneo. Curiosità e timori troveranno le loro risposte in un trasparente dialogo intergenerazionale, volto a semplificare il labirintico mondo accademico agli occhi di chi ancora deve prendere una decisione.

«L’Orientaday è l’evento che avrei desiderato al termine del mio percorso scolastico», dice Marco Giani, presidente di Vil.lab ETS. «Ho sempre ritenuto che la libertà derivi dalla conoscenza e dalla reale possibilità di scegliere. In questo senso, l’Orientaday crea ricchezza, consentendo di esplorare più percorsi in un’unica giornata e di chiarire dubbi che spesso accompagnano questa fase di scelta».

Un evento solido, in costante evoluzione

L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, è patrocinata dal Comune di Cassano Magnago e rappresenta il culmine delle attività di Vil.lab ETS, associazione di studenti universitari che gestisce le aule studio all’interno della storica cornice di Villa Oliva, trasformandola in un punto di incontro e crescita per il territorio. L’edizione di quest’anno è organizzata con il sostegno e la collaborazione di Testbusters, “studenti per gli studenti”, e segue una quarta edizione di grande successo. Sono infatti stati raccolti i commenti degli utenti dello scorso anno, rilevando quasi per tutti il massimo gradimento. Tra i moltissimi commenti di incoraggiamento a proseguire, anche qualche suggerimento adottato dall’associazione per l’evento di quest’anno.

Cosa aspettarsi dall’Orientaday

Durante il pomeriggio, i partecipanti potranno confrontarsi direttamente con gli studenti universitari presenti alle postazioni dedicate, muovendosi liberamente per Villa Oliva in base alla mappa delle facoltà che riceveranno all’ingresso. Sarà possibile porre domande su corsi di laurea, esami, prospettive lavorative e vita universitaria, ottenendo risposte autentiche da chi vive l’università ogni giorno.

«Gli studenti universitari che frequentano Villa Oliva, ai quali rivolgo i miei più sentiti ringraziamenti, hanno scelto di mettersi a disposizione per aiutare i giovani a fare scelte informate, lontano da logiche di competizione spesso presenti nel sistema scolastico». Queste le parole del primo cittadino, Pietro Ottaviani, che aggiunge: «l’evento è un chiaro esempio di come a Cassano Magnago i giovani sappiano mettersi al servizio della comunità, dimostrando che collaborazione e altruismo sono valori ancora vivi e presenti. Un vero e proprio segnale di speranza, non solo per il territorio, ma anche per il futuro delle prossime generazioni. Buona fortuna nel vostro percorso universitario».

Dettagli dell’evento:

• Quando: Sabato 13 dicembre 2025, dalle ore 15:00

• Dove: Villa Oliva, Cassano Magnago (Via Volta, 16)

• A chi è rivolto: Studenti di quarta e quinta superiore