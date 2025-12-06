Palio di Legnano: raccolti 32.000 euro per la “Spesa solidale”, un aiuto a chi è in difficoltà

Come da tradizione anche quest’anno il Palio di Legnano ripropone la “Spesa solidale”, iniziativa creata dal Collegio dei Capitani e delle Contrade per aiutare le famiglie del territorio in difficoltà dando loro un sostegno concreto. Ad illustrare l’iniziativa oggi, sabato 6 dicembre, il direttivo del Collegio con il gran maestro Alessandro Airoldi e il vice gran maestro Jody Testa, responsabile del progetto.

«Sono fiero di poter presentare la 10° edizione della “Spesa solidale”, – ha detto il gran maestro Alessandro Airoldi – con questa iniziativa il Collegio conferma un forte legame tra il Palio e le comunità legnanesi, che uniscono tradizione e solidarietà. Vogliamo dimostrare che la nostra tradizione si traduce in gesti concreti e di aiuto verso chi ha bisogno. Grazie alla rete di solidarietà le contrade potranno sostenere le famiglie del territorio in difficoltà dando loro la possibilità di acquistare ciò di cui necessitano, soprattutto in un periodo dell’anno particolare come questo».

La cifra raccolta e le modalità di distribuzione

Quest’anno la cifra raccolta dal Collegio è di 32.000 euro, 4.000 euro a contrada che verranno suddivisi in 160 tessere da 25 euro l’una. Le tessere saranno consegnate fisicamente alle contrade in occasione del tradizionale scambio degli auguri di Natale, organizzato dal Collegio per lunedì 15 dicembre al Castello. Si tratta di una cifra importante per il Collegio e le contrade, da sempre attenti alla comunità.

Ogni contrada sceglierà in autonomia le modalità di distribuzione delle tessere ricevute, avvalendosi anche della collaborazione con le parrocchie, Caritas, le associazioni e gli enti del terzo settore della città. Le 1.280 tessere potranno essere spese nei punti vendita Tigros di Castellanza, Canegrate, Villa Cortese, nel nuovo sito di Legnano e in tutti i punti vendita della catena.

«Sarà una goccia nel mare ma è il “nostro” mare»

L’obiettivo della “Spesa solidale” è anche quello di sostenere, con discrezione, situazioni di indigenza. La conoscenza che le contrade hanno del proprio territorio sarà utile per poter raggiungere famiglie in difficoltà che, magari per imbarazzo, non si rivolgono ad altri canali. «L’anno scorso abbiamo chiuso la “Spesa Solidale” a 26.800 euro, – ha detto Jody Testa – quest’anno la chiudiamo a 32.000 euro e penso sia un risultato degno di nota. L’obiettivo è cercare di aiutare gli invisibili che non sono coloro che si rivolgono a Caritas o al Comune per chiedere aiuti ma sono chi, per pudore o anche orgoglio, non chiede aiuto. Voi come contrade – ha detto Jody Testa rivolgendosi alle reggenze presenti – avete una rete di persone, associazioni e enti che possono aiutarvi a mettervi in contatto con queste persone nel rispetto della loro dignità. Sarà una goccia nel mare, ma è il “nostro” mare e io ci tengo».

Dal 2015 l’iniziativa non si è mai fermata e ha raggiunto sempre più sostenitori anche fuori dal mondo del Palio e delle contrade. Partecipano infatti alla “Spesa solidale” realtà come Tigros, Banco BPM, l’azienda Rigamonti Bresaola della Valtellina e GR Group. Un ringraziamento da parte del Collegio anche a Fondazione Palio, Famiglia Legnanese, il Club dei Bugiardi e l’Oratorio delle Castellane per il loro contributo all’iniziativa.