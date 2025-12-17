Pausa natalizia per lo sportello Openjobmetis a Materia. Riapertura da giovedì 8 gennaio

Lo sportello di Openjobmetis attivo a Materia, lo spazio libero di VareseNews è diventato nel corso dei mesi un punto di riferimento stabile per chi è alla ricerca di un’opportunità professionale o desidera orientarsi in un mercato del lavoro in continua trasformazione.

Il servizio, gestito da consulenti specializzati e aperto senza necessità di prenotazione, ha registrato una partecipazione costante sin dalle prime settimane di attività, con un flusso di candidature che testimonia un bisogno concreto di accompagnamento e ascolto nel mondo del lavoro.

Incontri individuali, raccolta di curriculum, presentazione delle offerte più aggiornate e supporto nell’inquadramento delle competenze sono tra le attività più richieste da chi si rivolge allo sportello.

Lo sportello sarà aperto fino a giovedì 18 dicembre compreso.

La normale attività riprenderà regolarmente giovedì 8 gennaio, sempre dalle 14:30 alle 18:00, offrendo nuovamente un accesso diretto a un servizio che, nel tempo, ha contribuito a rafforzare il legame tra territorio, cittadini e mondo del lavoro.

Materia si trova in via Confalonieri 5, Castronno.