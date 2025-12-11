Pedalare tra storia e sapori: la stampa nazionale alla scoperta dei Laghi Varesini in bicicletta

Le bellezze naturali e culturali dei laghi varesini sono state le protagoniste del press tour “Cicloturismo sostenibile sui laghi varesini” che si è svolto tra il 9 e l’11 dicembre, con il coinvolgimento di giornalisti che scrivono per testate nazionali e anche estere, tra riviste cartacee, web e televisioni.

Promosso nell’ambito del progetto europeo Interreg VI-A Italia-Svizzera Sustainevents e realizzato da Camera di Commercio di Varese con Fondazione Varese Welcome, l’evento ha acceso i riflettori sul potenziale del territorio come destinazione di eccellenza per il turismo lento e in e-bike.

Giornalisti e specialisti del settore hanno avuto l’opportunità di scoprire il territorio pedalando lungo le affascinanti piste ciclabili che abbracciano il Lago di Varese, il Lago di Comabbio e il Lago Maggiore.

Il viaggio è partito martedì 9 dicembre con l’accoglienza a Varano Borghi e una breve escursione guidata in e-bike che ha condotto il gruppo al Lago di Varese. Qui, l’attenzione si è concentrata sulla conservazione della cultura locale, con la visita al Lake Museum, il museo diffuso ideato per preservare la cultura ittica e le tradizioni locali. La serata, conclusasi a Ranco, è stata l’occasione per presentare il progetto di Camera di Commercio “Varese do you bike”.

Mercoledì 10 dicembre è stato dedicato al Lago di Comabbio, con la visita all’affascinante casa atélier di Lucio Fontana e una sosta ristoratrice nel piccolo borgo di Capronno. Il tour in e-bike ha poi toccato l‘azienda Le Sinergie, custode di una riscoperta storica: la produzione di zafferano, riportata in vita dopo una tradizione settecentesca.

Nel pomeriggio, i giornalisti hanno proseguito il loro tour in bici lungo le sponde del Lago Maggiore, con la visita all’oasi della Bruschera, al centro storico di Angera e al suo Museo Archeologico per conoscere il progetto sul “pane romano di Angera”, la cui ricetta è stata elaborata a seguito degli scavi archeologici. Il tour si si è concluso con la degustazione dei vini dei Ronchi Varesini Igt nella cantina Cascina Piano, seguito da un incontro a Villa Borghi con i rappresentanti dei Comuni di Comabbio, Angera, Mercallo, della Camera di Commercio di Varese, di Fondazione Varese Welcome, erano presenti: Anna Deligios, Segretaria Generale Camera di Commercio di Varese; Franco Vitella, Consigliere di Fondazione Varese Welcome e Consigliere Camerale; Mariolino Deplano, Sindaco di Comabbio; Andrea Tessarolo, Sindaco di Mercallo; Giacomo Baranzini, Assessore Comune di Angera e Renzo Oldani, patron delle Tre Valli.

Infine, giovedì 11 dicembre, i giornalisti hanno avuto modo di visitare l’oasi protetta Lipu della Palude Brabbia, un gioiello naturalistico di inestimabile valore che ha stupito molti dei partecipanti, un volto inedito della provincia.

Il press tour si è concluso con un assaggio dei prodotti tipici delle aziende locali che hanno aderito con entusiasmo ai progetti di valorizzazione del territorio attraverso il cicloturismo.

Fondazione Varese Welcome e Camera di Commercio di Varese, partner del progetto Sustainevents, esprimono grande soddisfazione per l’iniziativa che ha visto il coinvolgimento attivo di operatori e istituzioni del territorio. Il successo di questo Press Tour conferma la vocazione del Varesotto come meta di riferimento per chi cerca una vacanza lenta e a portata di tutti, anche grazie all’uso dell’e-bike, capace di unire la passione per la bicicletta con la scoperta autentica di paesaggi, esperienze uniche e sapori locali.

«Il turismo in bicicletta è un modo per esplorare le bellezze paesaggistiche uniche oltre che un vero e proprio volano di sviluppo economico per l’intera provincia» sottolinea il presidente Mauro Vitiello. «Siamo fieri di aver mostrato come i Laghi Varesini uniscano storia, cultura, natura, innovazione e rispetto per l’ambiente in un’offerta turistica unica e di alta qualità».