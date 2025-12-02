Varese News

“Per un’Italia più trasparente”: nasce l’Alleanza civica contro la corruzione

In occasione della Giornata internazionale contro la corruzione, Transparency International Italia presenta a Roma una nuova rete per promuovere trasparenza, partecipazione e responsabilità

Transparency international

Martedì 9 dicembre 2025, Roma ospiterà la presentazione dell’Alleanza civica “Per un’Italia più trasparente”, una nuova iniziativa promossa da Transparency International Italia con l’obiettivo di costruire un fronte comune contro la corruzione, fondato su valori condivisi come la trasparenza, la responsabilità e la partecipazione attiva dei cittadini.

L’evento si terrà dalle ore 10.00 alle 13.00 presso la Sala Perin del Vaga dell’Istituto Luigi Sturzo (Via delle Coppelle 35), che ha concesso il patrocinio all’iniziativa.

L’Alleanza nasce nell’ambito di un programma pluriennale che mira a innescare un cambiamento sistemico nella società italiana, coinvolgendo organizzazioni civiche, enti pubblici, realtà accademiche e cittadini attivi. Un impegno collettivo, che parte da una consapevolezza condivisa: la corruzione mina la fiducia nelle istituzioni, rallenta lo sviluppo economico e danneggia la coesione sociale.

Una giornata simbolo per un impegno concreto

Il 9 dicembre non è una data scelta a caso: è la Giornata internazionale contro la corruzione, istituita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare governi e cittadini sui danni prodotti dalla corruzione e sull’importanza della prevenzione. In questa cornice simbolica, l’Alleanza civica si propone come uno strumento operativo per mettere in rete esperienze, buone pratiche e azioni di monitoraggio civico.

Secondo Transparency International, promuovere la cultura della legalità e della trasparenza è oggi più che mai una priorità, anche alla luce delle trasformazioni in atto nella pubblica amministrazione e nella gestione dei fondi pubblici, nazionali ed europei.

Come partecipare

L’evento sarà in presenza e aperto a tutte le realtà interessate a contribuire attivamente a questo percorso.

Pubblicato il 02 Dicembre 2025
