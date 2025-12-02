“Per un’Italia più trasparente”: nasce l’Alleanza civica contro la corruzione
In occasione della Giornata internazionale contro la corruzione, Transparency International Italia presenta a Roma una nuova rete per promuovere trasparenza, partecipazione e responsabilità
Martedì 9 dicembre 2025, Roma ospiterà la presentazione dell’Alleanza civica “Per un’Italia più trasparente”, una nuova iniziativa promossa da Transparency International Italia con l’obiettivo di costruire un fronte comune contro la corruzione, fondato su valori condivisi come la trasparenza, la responsabilità e la partecipazione attiva dei cittadini.
L’evento si terrà dalle ore 10.00 alle 13.00 presso la Sala Perin del Vaga dell’Istituto Luigi Sturzo (Via delle Coppelle 35), che ha concesso il patrocinio all’iniziativa.
L’Alleanza nasce nell’ambito di un programma pluriennale che mira a innescare un cambiamento sistemico nella società italiana, coinvolgendo organizzazioni civiche, enti pubblici, realtà accademiche e cittadini attivi. Un impegno collettivo, che parte da una consapevolezza condivisa: la corruzione mina la fiducia nelle istituzioni, rallenta lo sviluppo economico e danneggia la coesione sociale.
Una giornata simbolo per un impegno concreto
Il 9 dicembre non è una data scelta a caso: è la Giornata internazionale contro la corruzione, istituita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare governi e cittadini sui danni prodotti dalla corruzione e sull’importanza della prevenzione. In questa cornice simbolica, l’Alleanza civica si propone come uno strumento operativo per mettere in rete esperienze, buone pratiche e azioni di monitoraggio civico.
Secondo Transparency International, promuovere la cultura della legalità e della trasparenza è oggi più che mai una priorità, anche alla luce delle trasformazioni in atto nella pubblica amministrazione e nella gestione dei fondi pubblici, nazionali ed europei.
Come partecipare
L’evento sarà in presenza e aperto a tutte le realtà interessate a contribuire attivamente a questo percorso.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.