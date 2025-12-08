Pink Floyd protagonisti alla Biblos di Gallarate per i 50 anni di un capolavoro
Venerdì 12 dicembre alle 18.30 la Libreria Biblos Mondadori ospita una serata speciale dedicata all’album simbolo dei Pink Floyd, tra letture, musica e vinile originale
Cinquant’anni e non sentirli: Wish You Were Here, capolavoro senza tempo dei Pink Floyd, sarà al centro di un evento speciale venerdì 12 dicembre alle 18.30 alla Libreria Biblos Mondadori di Gallarate. Una serata che unisce musica, parole e passione per celebrare uno degli album più iconici della storia del rock.
L’appuntamento prende spunto dall’uscita di Wish You Were Here 50, l’album celebrativo, e sarà l’occasione per raccontare la genesi e l’eredità artistica del disco attraverso le pagine dei libri di Stefano Girolami e del collettivo The Lunatics, punto di riferimento per gli appassionati della band britannica.
Sul palco dialogheranno una libraia e un musicologo, moderati da Orlando Mastrillo, giornalista di VareseNews e responsabile di Radiomateria, per offrire al pubblico una riflessione ricca e appassionata sul significato culturale e musicale dell’opera.
La voce di Anna Marcolongo e l’ascolto del vinile
Ad arricchire l’evento sarà l’intervento musicale di Anna Marcolongo, voce raffinata che interpreterà alcuni brani per immergere il pubblico nell’atmosfera evocativa dell’album.
La serata si concluderà con un brindisi offerto in collaborazione con Chatwin di Gallarate e con l’ascolto del vinile originale di Wish You Were Here, messo a disposizione dal Centro della Musica di Legnano, per un’esperienza ancora più autentica.
