Varese News

Lombardia

Pomodoro e Fontana, a Palazzo Lombardia un Natale con la grande arte

Alla sede della Regione: ‘Rosso Oro - I colori del Natale nell'arte moderna e contemporanea’

Generico 15 Dec 2025

Le festività natalizie propongono, a Palazzo Lombardia, sede della Regione, con ingresso gratuito, due mostre di grande interesse. Allo Spazio IsolaSET (lato via Galvani) va in scena ‘Rosso Oro – I colori del Natale nell’arte moderna e contemporanea’.

La mostra, a cura di Willy Montini, è aperta al pubblico dalle 10 alle 19, fino al 19 gennaio (chiusura 24-25-26 e 31 dicembre 2025 e 1 gennaio 2026) e propone un percorso visivo che attraversa oltre mezzo secolo di ricerca artistica. Tra dipinti, installazioni, sculture e fotografie, la rassegna propone i grandi protagonisti dell’arte del Novecento e contemporanea, tra cui Arnaldo Pomodoro, Michelangelo Pistoletto e Lucio Fontana.

Allo Spazio N3 (in piazza Città di Lombardia) è invece in programma ‘Messaggi dagli Alberi’, a cura di Luca Verzellesi (chiusura 25 e 26 dicembre 2025 e 1 gennaio 2026) con le opere di Francesco Sbolzani, maestro d’arte, che da vent’anni posiziona alla finestra del suo fienile un albero di Natale tematico che riflette problematiche sociali e di attualità. Ogni albero è accompagnato da un testo di Luciana Monteverdi, poetessa, che ha saputo cogliere e restituire con le parole la sensibilità e la dedizione alla vita che caratterizzano le opere

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 16 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.