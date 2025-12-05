Porte aperte in ostetricia: viaggio nel punto nascita di Cittiglio
Sabato 13 dicembre 2025 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00, sarà possibile visitare il reparto di Ostetricia e Ginecologia e conoscere da vicino i percorsi di accompagnamento alla nascita e i servizi disponibili
L’ASST Sette Laghi apre le porte dell’Ostetricia con una giornata dedicata alla scoperta dei servizi e delle novità nel Punto Nascita di Cittiglio Ospedale di Cittiglio – Sabato 13 dicembre 2025
Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00, sarà possibile visitare il reparto di Ostetricia e Ginecologia e conoscere da vicino i percorsi di accompagnamento alla nascita e i servizi disponibili.
Durante la giornata saranno presenti ostetriche, ginecologi, pediatri e anestesisti pronti a rispondere a dubbi e curiosità delle famiglie.
L’evento è a partecipazione libera.
Servizi offerti
Parto in acqua, Impronta della placenta, Partoanalgesia attiva 24 ore su 24, Presenza del pediatra h24, Stanza del parto dolce “La Cicogna”, pensata per vivere il parto in un ambiente accogliente come a casa, con la sicurezza dell’ospedale, Taglio cesareo dolce, Novità: analgesia con protossido
Servizi in rete con il territorio
Corsi di accompagnamento alla nascita, Home visiting
Contatti per informazioni
Ostetricia e Ginecologia – 2° piano, Ospedale di Cittiglio, Tel. 0332 607241 – 0332 607263
Sito: www.asst-settelaghi.it
