Varese News

Salute

Porte aperte in ostetricia: viaggio nel punto nascita di Cittiglio

Sabato 13 dicembre 2025 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00, sarà possibile visitare il reparto di Ostetricia e Ginecologia e conoscere da vicino i percorsi di accompagnamento alla nascita e i servizi disponibili

Tradate - Ospedale Galmarini

L’ASST Sette Laghi apre le porte dell’Ostetricia con una giornata dedicata alla scoperta dei servizi e delle novità nel Punto Nascita di Cittiglio Ospedale di Cittiglio – Sabato 13 dicembre 2025
Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00, sarà possibile visitare il reparto di Ostetricia e Ginecologia e conoscere da vicino i percorsi di accompagnamento alla nascita e i servizi disponibili.

Durante la giornata saranno presenti ostetriche, ginecologi, pediatri e anestesisti pronti a rispondere a dubbi e curiosità delle famiglie.
L’evento è a partecipazione libera.

Servizi offerti
Parto in acqua, Impronta della placenta, Partoanalgesia attiva 24 ore su 24, Presenza del pediatra h24, Stanza del parto dolce “La Cicogna”, pensata per vivere il parto in un ambiente accogliente come a casa, con la sicurezza dell’ospedale, Taglio cesareo dolce, Novità: analgesia con protossido

Servizi in rete con il territorio
Corsi di accompagnamento alla nascita, Home visiting

Contatti per informazioni
Ostetricia e Ginecologia – 2° piano, Ospedale di Cittiglio, Tel. 0332 607241 – 0332 607263
Sito: www.asst-settelaghi.it

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 05 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.