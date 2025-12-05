Porte aperte in ostetricia: viaggio nel punto nascita di Cittiglio

L’ASST Sette Laghi apre le porte dell’Ostetricia con una giornata dedicata alla scoperta dei servizi e delle novità nel Punto Nascita di Cittiglio Ospedale di Cittiglio – Sabato 13 dicembre 2025

Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00, sarà possibile visitare il reparto di Ostetricia e Ginecologia e conoscere da vicino i percorsi di accompagnamento alla nascita e i servizi disponibili.

Durante la giornata saranno presenti ostetriche, ginecologi, pediatri e anestesisti pronti a rispondere a dubbi e curiosità delle famiglie.

L’evento è a partecipazione libera.

Servizi offerti

Parto in acqua, Impronta della placenta, Partoanalgesia attiva 24 ore su 24, Presenza del pediatra h24, Stanza del parto dolce “La Cicogna”, pensata per vivere il parto in un ambiente accogliente come a casa, con la sicurezza dell’ospedale, Taglio cesareo dolce, Novità: analgesia con protossido

Servizi in rete con il territorio

Corsi di accompagnamento alla nascita, Home visiting

Contatti per informazioni

Ostetricia e Ginecologia – 2° piano, Ospedale di Cittiglio, Tel. 0332 607241 – 0332 607263

Sito: www.asst-settelaghi.it