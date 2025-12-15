Presentata la stagione 2026 al Teatro Duse di Besozzo: cinque appuntamenti per tutti i gusti

È stata presentata la Stagione Serale 2026 del Duse di Besozzo. Un programma che vede spettacoli di teatro musica, e temi contemporanei. Durante le serate, in collaborazione con la Consulta Biblioteca, saranno messi a disposizione libri a tema della Biblioteca Comunale.

Silvia Sartorio , Assessore alla Cultura del Comune di Besozzo: « Il programma prevede cinque appuntamenti multidisciplinari con proposte variegate adatte a tanti pubblici diversi. La nostra attenzione al territorio ci ha permesso così di instaurare un rapporto con una comunità che ci pare bene attenta alla cultura e all’arte. Vi aspettiamo a teatro per scoprire tutte le novità».

Luisa Cuttini, Direttrice artistica Circuito CLAPS: « I 5 appuntamenti previsti per questo primo anno avranno luogo tra gennaio e marzo 2026, con proposte interdisciplinari volte ad avvicinare nuovo pubblico e incontrare le esigenze degli affezionati. Sul palco del Duse si avvicenderanno diverse arti performative, pensate da Circuito CLAPS per dare una panoramica ampia dello spettacolo dal vivo di oggi: dai grandi nomi del teatro d’attore agli omaggi musicali, dal circo contemporaneo alla nuova drammaturgia.

IL CALENDARIO DELLA STAGIONE 2026

Sabato 24 gennaio 2026, ore 21.00

AGE PRIDE

Alessandra Faiella

Sabato 31 gennaio 2026, ore 21.00

INCOMICA

Eccentrici Dadarò

Sabato 21 febbraio, ore 21.00

JAZZACCI – Jannacci in chiave jazz

Omaggio a Jannacci

Sabato 7 marzo, ore 21.00

A CASA LA SAPEVO

Chronos3

Sabato 28 marzo, ore 21.00

WEBulli

Industria Scenica

BIGLIETTERIA

La biglietteria in teatro apre un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

Biglietti e abbonamenti sono acquistabili su claps.lombardia.it e presso tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket.

Biglietto singolo €15,00

Biglietto ridotto fino ai 12 anni €6,00

Biglietto ridotto 13-25 anni €10,00

Abbonamento fisso, 5 spettacoli €60,00