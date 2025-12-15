Presentata la stagione 2026 al Teatro Duse di Besozzo: cinque appuntamenti per tutti i gusti
La stagione si apre il 26 gennaio con "Incomica" della compagnia Eccentrici Dadarò. Durante le serate saranno messi a disposizione libri a tema della Biblioteca Comunale
È stata presentata la Stagione Serale 2026 del Duse di Besozzo. Un programma che vede spettacoli di teatro musica, e temi contemporanei. Durante le serate, in collaborazione con la Consulta Biblioteca, saranno messi a disposizione libri a tema della Biblioteca Comunale.
Silvia Sartorio , Assessore alla Cultura del Comune di Besozzo: « Il programma prevede cinque appuntamenti multidisciplinari con proposte variegate adatte a tanti pubblici diversi. La nostra attenzione al territorio ci ha permesso così di instaurare un rapporto con una comunità che ci pare bene attenta alla cultura e all’arte. Vi aspettiamo a teatro per scoprire tutte le novità».
Luisa Cuttini, Direttrice artistica Circuito CLAPS: « I 5 appuntamenti previsti per questo primo anno avranno luogo tra gennaio e marzo 2026, con proposte interdisciplinari volte ad avvicinare nuovo pubblico e incontrare le esigenze degli affezionati. Sul palco del Duse si avvicenderanno diverse arti performative, pensate da Circuito CLAPS per dare una panoramica ampia dello spettacolo dal vivo di oggi: dai grandi nomi del teatro d’attore agli omaggi musicali, dal circo contemporaneo alla nuova drammaturgia.
IL CALENDARIO DELLA STAGIONE 2026
Sabato 24 gennaio 2026, ore 21.00
AGE PRIDE
Alessandra Faiella
Sabato 31 gennaio 2026, ore 21.00
INCOMICA
Eccentrici Dadarò
Sabato 21 febbraio, ore 21.00
JAZZACCI – Jannacci in chiave jazz
Omaggio a Jannacci
Sabato 7 marzo, ore 21.00
A CASA LA SAPEVO
Chronos3
Sabato 28 marzo, ore 21.00
WEBulli
Industria Scenica
BIGLIETTERIA
La biglietteria in teatro apre un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.
Biglietti e abbonamenti sono acquistabili su claps.lombardia.it e presso tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket.
Biglietto singolo €15,00
Biglietto ridotto fino ai 12 anni €6,00
Biglietto ridotto 13-25 anni €10,00
Abbonamento fisso, 5 spettacoli €60,00
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
BarbaraFede su “La sicurezza non è solo del nostro sindaco, ma di tutti i cittadini”. Gallarate in piazza contro l’odio
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.