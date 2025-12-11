Varese News

Gallarate/Malpensa

Presepe e intitolazione del centro ricreativo, doppia inaugurazione a Cavaria con Premezzo

Due diversi appuntamenti, anche in vista del Natale

cavaria

Doppia inaugurazione, questa settimana, a Cavaria con Premezzo.

«Abbiamo intitolato il centro ricreativo Comunale alla Sig.ra Fausta Mazzucco, primo presidente dell’ex centro anziani. Una cerimonia commuovente in ricordo di Fausta, presenti i tre figli Mario, Laura e Giovanni i nostri preziosi nonni “diversamente giovani” hanno preparato un delizioso rinfresco per tutti».

L’altra inaugurazione è stata invece quella della tradizionale Mostra Presepi in Chiesa San Rocco
«Nella suggestiva Chiesa del 700 riscaldata dalle “stufe” della Protezione Civile, è stata inaugurata la Mostra.
Tante le persone presenti ad ammirare le novità di quest’anno, il percorso della Natività, i piccoli Presepi del mondo e la consegna dei gadget del calendario dell’avvento itinerante ai bambini».

cavaria

Il sindaco Zeni ha ricordato a tutti l’importanza delle nostre tradizioni e ha ringraziato chi dedica tempo e passione alla realizzazione della Mostra: Michele Visalli, Paola Piccinali e Antonella Valdemarca.
Don Giuseppe infine ha ricordato l’importanza cristiana del Presepe come senso di comunità e famiglia.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 11 Dicembre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.