Presepe e intitolazione del centro ricreativo, doppia inaugurazione a Cavaria con Premezzo
Due diversi appuntamenti, anche in vista del Natale
Doppia inaugurazione, questa settimana, a Cavaria con Premezzo.
«Abbiamo intitolato il centro ricreativo Comunale alla Sig.ra Fausta Mazzucco, primo presidente dell’ex centro anziani. Una cerimonia commuovente in ricordo di Fausta, presenti i tre figli Mario, Laura e Giovanni i nostri preziosi nonni “diversamente giovani” hanno preparato un delizioso rinfresco per tutti».
L’altra inaugurazione è stata invece quella della tradizionale Mostra Presepi in Chiesa San Rocco
«Nella suggestiva Chiesa del 700 riscaldata dalle “stufe” della Protezione Civile, è stata inaugurata la Mostra.
Tante le persone presenti ad ammirare le novità di quest’anno, il percorso della Natività, i piccoli Presepi del mondo e la consegna dei gadget del calendario dell’avvento itinerante ai bambini».
Il sindaco Zeni ha ricordato a tutti l’importanza delle nostre tradizioni e ha ringraziato chi dedica tempo e passione alla realizzazione della Mostra: Michele Visalli, Paola Piccinali e Antonella Valdemarca.
Don Giuseppe infine ha ricordato l’importanza cristiana del Presepe come senso di comunità e famiglia.
