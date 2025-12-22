Varese News

Prestigiosa struttura alberghiera internazionale ricerca personale

Posizioni aperte in cucina, front office e accoglienza per la sede di Solbiate Olona, con prospettive di crescita

Doubletree by Hilton Solbiate Olona ricerca nuove figure professionali da inserire nel proprio organico. Le posizioni aperte riguardano diversi reparti dell’hotel e prevedono interessanti opportunità di crescita, con concrete possibilità di assunzione a tempo indeterminato in futuro.

Le figure ricercate sono:

  • Cuoco Capo Partita – assunzione urgente
  • Reservation Agent – assunzione urgente
  • Front Office Agent – assunzione urgente
  • Lavapiatti – part time – assunzione urgente

Tutte le posizioni sono relative alla sede Doubletree by Hilton Solbiate Olona.

Per informazioni e candidature è possibile inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo Vittorio.Aragona@Hilton.com.

