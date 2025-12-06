Primo Natale nella nuova piazza a Ferno. Un villaggio natalizio nel cuore del paese

Sarà una prima volta speciale per Ferno, che l’8 dicembre vivrà il suo primo Natale nella rinnovata Piazza Dante. L’appuntamento è fissato per le ore 17, con l’accensione ufficiale del grande albero di Natale, ma le attività inizieranno già dal primo pomeriggio con un ricco programma pensato per tutta la comunità.

Un villaggio natalizio nel cuore del paese

A partire dalle 15:00, Piazza Dante si trasformerà in un vero e proprio villaggio di Natale. I più piccoli potranno divertirsi con laboratori creativi e imbucare le loro letterine, mentre le casette espositive delle associazioni locali offriranno oggetti fatti a mano e idee regalo originali.

Non mancheranno le sorprese: dalle originali “Vespe natalizie” alle “Fate del Natale”, che contribuiranno a creare un’atmosfera incantata.

Comicità, musica e una piazza inclusiva

A rendere ancora più frizzante il pomeriggio ci sarà Enzo Polidoro, volto noto di Zelig, pronto a coinvolgere il pubblico con la sua comicità. A fare da colonna sonora all’evento sarà il Corpo Musicale di Ferno, che accompagnerà il pomeriggio con brani natalizi e non solo.

La giornata sarà anche un’occasione per vivere la piazza in modo inclusivo e partecipato: accanto al Consiglio dei Ragazzi e al Comitato Genitori di Ferno, saranno presenti anche realtà come Triade SOS Autismo di Busto Arsizio e il Telefono Amico.

L’accensione dell’albero alle 17

Il momento più atteso sarà alle ore 17, quando verrà acceso il grande Albero di Natale di Ferno, accompagnato da una sorpresa luminosa. Un gesto semplice ma denso di significato, che vuole unire simbolicamente tutta la comunità attorno ai valori del Natale.

Dolci, vin brulé e voglia di stare insieme

Non mancheranno le coccole gastronomiche: vin brulé offerto dagli Alpini, tè caldo e cioccolata calda preparati dal Centro Anziani, oltre a dolci per tutti.

L’iniziativa è curata dal VespaClub Malpensa e si inserisce nel programma delle festività natalizie di Ferno, che quest’anno parte proprio dal cuore del paese e dalla sua nuova piazza.