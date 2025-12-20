Varese News

“Primo nome Spelacchio”, un libro per aiutare “Il Ponte del Sorriso” di Varese

L’opera è di Anita Mandelli, il ricavato è interamente devoluto a sostegno delle attività della fondazione a sostegno dei bambini ricoverati e delle loro famiglie

Natale nelle pediatrie con Il Ponte del Sorriso

Un libro che unisce solidarietà, empatia e amore per gli animali, trasformandosi in un gesto concreto a favore dei bambini ricoverati in ospedale. Si intitola “Primo nome Spelacchio. Storia di una gatta, di un gatto scrittore e di altri animali” ed è l’opera di Anita Mandelli, il cui ricavato è interamente devoluto a sostegno delle attività della Fondazione Il Ponte del Sorriso di Varese.

Il volume propone una raccolta di racconti delicati e coinvolgenti, rivolti non solo ai più piccoli ma anche agli adulti, che ruotano attorno al rapporto profondo tra esseri umani e animali. Un legame fatto di ascolto, fiducia e conforto, raccontato attraverso esperienze personali dell’autrice con i suoi gatti e con altri animali incontrati nel corso della vita, alternate a brevi storie di fantasia sempre con protagonisti animali.

Scrittrice, attrice e scultrice, Anita Mandelli è da tempo impegnata nel volontariato e dedica gran parte del suo tempo ai bambini e agli anziani, intrecciando costantemente arte e impegno sociale. Anche questo libro nasce con l’obiettivo di fare del bene, trasformando la lettura in un’occasione di aiuto concreto.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Fondazione Il Ponte del Sorriso all’indirizzo fondazione@ilpontedelsorriso.com oppure al numero 0332 286946.

Pubblicato il 20 Dicembre 2025
