Incendio allo scalo merci della stazione
È successo nella serata di domenica allo scalo merci della stazione di piazza Volontari della Libertà: fiamme in un vagone dismesso, intervento dei vigili del fuoco
Un principio d’incendio si è sviluppato nella serata di domenica 28 dicembre allo scalo lato Nord della stazione della stazione di piazza Volontari della Libertà. L’allarme è scattato poco dopo le 19, quando è stata segnalata la presenza di fiamme all’interno di un vagone merci adibito a carro attrezzi.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno rapidamente circoscritto e spento l’incendio, riportando la situazione sotto controllo in meno di un’ora. La gestione sanitaria dell’emergenza è stata coordinata dalla Soreu Laghi.
Le fiamme non hanno interessato altri convogli o strutture della stazione. Restano ora da chiarire le cause del rogo, che saranno oggetto di accertamenti da parte dei tecnici. Non ci sono feriti.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Colle di Biumo, il 5 gennaio la conferenza di VAS a Varese per decidere il futuro dell'area
angelo_spiteri su Il Comitato varesino per la Palestina torna in piazza: "Non ci fermiamo nemmeno a Natale"
axelzzz85 su I sindacati dei frontalieri contro il decreto sulla tassa della salute: “Andremo alla Consulta”
robertolonate su Il Natale che non si vede
robertolonate su Il Natale che non si vede
Alessandro Zanzi su A Varese Confcommercio chiede la sospensione dei lavori della ciclabile in viale Belforte, il Comune fissa un sopralluogo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.