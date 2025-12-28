Incendio allo scalo merci della stazione

Un principio d’incendio si è sviluppato nella serata di domenica 28 dicembre allo scalo lato Nord della stazione della stazione di piazza Volontari della Libertà. L’allarme è scattato poco dopo le 19, quando è stata segnalata la presenza di fiamme all’interno di un vagone merci adibito a carro attrezzi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno rapidamente circoscritto e spento l’incendio, riportando la situazione sotto controllo in meno di un’ora. La gestione sanitaria dell’emergenza è stata coordinata dalla Soreu Laghi.

Le fiamme non hanno interessato altri convogli o strutture della stazione. Restano ora da chiarire le cause del rogo, che saranno oggetto di accertamenti da parte dei tecnici. Non ci sono feriti.