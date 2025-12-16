Provincia di Varese, strategia e bilancio in linea con le nuove priorità

Si è svolta ieri, presso la Sala Consiglio di Villa Recalcati, la seduta del Consiglio provinciale durante la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028. Un passo fondamentale che ha visto la conferma di un bilancio prudente, ma orientato a garantire la sostenibilità finanziaria e a rispondere alle nuove priorità dell’ente.

Il bilancio preventivo per il triennio 2026-2028 prevede entrate complessive pari a 66 milioni di euro, in linea con quelle degli ultimi due anni. “Il trend è prudenziale – commenta Mattia Premazzi, Consigliere delegato al Bilancio – sebbene i dati di fine anno evidenziano una leggera crescita delle entrate, in particolare per l’imposta sulle assicurazioni RC veicoli e l’imposta di trascrizione dei veicoli (IPT). Confermata anche l’aliquota del 5% per il tributo ambientale TEFA per il 2026.”

La ripartizione delle entrate e l’impatto sui servizi

Le entrate, pari a 66 milioni di euro, sono ripartite tra i 32 milioni derivanti dall’imposta RC auto, circa 28 milioni dall’imposta di trascrizione, e 5.500 euro dal TEFA. Un aspetto cruciale del bilancio riguarda il contributo netto alla Finanza Pubblica, che ammonta a 24 milioni di euro, cifra destinata a contribuire alla spending review imposta dallo Stato.

Sul fronte delle funzioni regionali conferite alla Provincia, è previsto un aumento di circa 40 mila euro per il 2026, mentre l’importo destinato agli investimenti resta stabile a 177 mila euro. La Regione Lombardia ha assegnato oltre 7 milioni di euro per il personale e un milione per gli oneri di funzionamento relativi alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive.

Diminuzione dei trasferimenti frontalieri e necessità di monitoraggio

Un tema importante riguarda i trasferimenti cosiddetti “frontalieri”, ossia i fondi derivanti dall’accordo tra Italia e Svizzera per l’imposizione sui lavoratori frontalieri e la compensazione finanziaria a favore dei Comuni di confine. Sebbene l’importo complessivo sia diminuito, la Provincia destinerà comunque i fondi disponibili alla manutenzione stradale, agli sfalci stradali e alla manutenzione degli edifici scolastici. Premazzi ha sottolineato la necessità di monitorare con attenzione i trasferimenti, considerando le modifiche normative che potrebbero incidere sulla disponibilità di fondi per queste attività.

Controllo dell’indebitamento e gestione prudente

Un altro punto cruciale riguarda l’indebitamento dell’ente, che continua a ridursi costantemente grazie all’assenza di nuovi mutui negli ultimi anni. Il debito è attualmente sotto il limite previsto dal Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), garantendo così una gestione finanziaria solida e senza rischi per il bilancio futuro.

Il Consigliere Premazzi ha ribadito che la tenuta dei conti sarà garantita da un’attenta attività di verifica delle entrate e delle spese. “Abbiamo già elevato le aliquote delle imposte al massimo consentito dalla normativa. Sarà essenziale continuare a monitorare i trasferimenti frontalieri e garantire una gestione oculata delle risorse disponibili,” ha concluso Premazzi.

Un bilancio orientato al futuro

Il Presidente della Provincia, Marco Magrini, ha evidenziato come questo bilancio sia il frutto di un lavoro puntuale e responsabile. “In un contesto di risorse limitate e vincoli imposti a livello nazionale, abbiamo scelto un approccio prudente ma responsabile. Il nostro obiettivo è garantire la stabilità e l’efficacia dei servizi fondamentali, come la manutenzione delle strade e la sicurezza degli edifici scolastici,” ha dichiarato Magrini.

Il Consiglio provinciale ha approvato la Nota di aggiornamento con 11 voti favorevoli e 3 astenuti, con immediata eseguibilità. Dopo l’approvazione in Consiglio, il documento sarà illustrato all’Assemblea dei Sindaci e tornerà in Consiglio provinciale per l’approvazione definitiva.

“Guardiamo al 2026 con maggiore consapevolezza, pronti a indirizzare ogni margine disponibile verso le priorità della Provincia: manutenzione, sicurezza stradale e scuole,” ha concluso il Presidente Magrini, ribadendo l’impegno dell’Amministrazione per un bilancio solido e orientato al futuro della comunità varesina.