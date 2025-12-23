Quando la generosità commuove: le storie dietro la Cena degli Avanzi 2025 a Busto
La raccolta di quest'anno era partita un po' in sordina. Ma il punto di raccolta di sabato ha riservato qualche sorpresa. Martedì pomeriggio l'ultimo ritiro
«Abbiamo chiesto un aiuto extra alla persone di buon cuore della nostra città, e il loro aiuto si è fatto sentire!». Se la raccolta 2025 per la “Cena degli avanzi” era partita un po’ in sordina, il punto di raccolta di sabato ha riservato qualche sorpresa. E anche un po’ di commozione.
«Abbiamo ricevuto molto cibo (pasta, scatolame, dolci, latte, olio), i Lions ci hanno donato più di 20 pacchetti natalizi e una signora ha voluto portarci anche tre piccoli regali da dare alle famiglie con i bimbi più piccoli» racconta Matteo Vago, uno dei promotori. «È stato un bellissimo ritiro, abbiamo visto negli occhi di chi donava la voglia di fare del bene, e i nostri volontari hanno risposto con sorrisi grandi e con le braccia sempre pronte ad accogliere».
«La solidarietà poi ha trasformato un momento di lutto in momento dove abbiamo sentito lo spirito autentico del Natale: una signora aveva da poco perso la madre e ha voluto donarci tutto ciò che la madre aveva in dispensa, trasformando le lacrime in speranza».
«Se volete condividere idealmente con chi è in difficoltà un po’ della vostra buonissima lasagna, di pasta pasticciata o di quello che di buono vorrete cucinare vi aspettiamo il 23 dicembre dalle 18:00 alle 20:00 sempre presso la via San Cirillo 6 a busto Arsizio: ritireremo cibo a lunga conservazione e cibo già cucinato che vorrete donarci. Aiutateci a trasformare una notte buia e fredda in una festa per tutti».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GrandeFratello su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
brupaoli su Gli orari del Frecciarossa da Milano Malpensa a Venezia e Udine
brupaoli su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
Felice su Valuta verso la Svizzera, la Finanza alza il muro nel Vco: fermati oltre 6 milioni nel 2025
frenand su Nato per bilanciare il lato scientifico dell'ateneo, il Centro di Storia Locale dell’Insubria celebra i 25 anni
michele_drive su Commercianti in rivolta per la ciclabile a Belforte: Angei chiede una commissione urgente
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.