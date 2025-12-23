Quando la generosità commuove: le storie dietro la Cena degli Avanzi 2025 a Busto

«Abbiamo chiesto un aiuto extra alla persone di buon cuore della nostra città, e il loro aiuto si è fatto sentire!». Se la raccolta 2025 per la “Cena degli avanzi” era partita un po’ in sordina, il punto di raccolta di sabato ha riservato qualche sorpresa. E anche un po’ di commozione.

«Abbiamo ricevuto molto cibo (pasta, scatolame, dolci, latte, olio), i Lions ci hanno donato più di 20 pacchetti natalizi e una signora ha voluto portarci anche tre piccoli regali da dare alle famiglie con i bimbi più piccoli» racconta Matteo Vago, uno dei promotori. «È stato un bellissimo ritiro, abbiamo visto negli occhi di chi donava la voglia di fare del bene, e i nostri volontari hanno risposto con sorrisi grandi e con le braccia sempre pronte ad accogliere».

«La solidarietà poi ha trasformato un momento di lutto in momento dove abbiamo sentito lo spirito autentico del Natale: una signora aveva da poco perso la madre e ha voluto donarci tutto ciò che la madre aveva in dispensa, trasformando le lacrime in speranza».

«Se volete condividere idealmente con chi è in difficoltà un po’ della vostra buonissima lasagna, di pasta pasticciata o di quello che di buono vorrete cucinare vi aspettiamo il 23 dicembre dalle 18:00 alle 20:00 sempre presso la via San Cirillo 6 a busto Arsizio: ritireremo cibo a lunga conservazione e cibo già cucinato che vorrete donarci. Aiutateci a trasformare una notte buia e fredda in una festa per tutti».