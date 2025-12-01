Quattro interventi in provincia di Varese grazie ai fondi regionali per la manutenzione stradale

Regione Lombardia stanzia quasi 4 milioni di euro per finanziare 29 interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza sulle strade comunali e provinciali. Anche la provincia di Varese rientra nel piano, con quattro interventi già approvati.

Azzate, Biandronno, Castiglione Olona e Provincia di Varese tra i beneficiari

Nell’ambito del programma deliberato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi, sono previsti tre interventi su strade comunali e uno sulla rete provinciale nel territorio varesino. L’investimento complessivo per la provincia ammonta a oltre 1,5 milioni di euro, di cui 650.000 euro provenienti dai fondi regionali.

I dettagli degli interventi nei comuni varesini

Azzate: manutenzione straordinaria e riqualificazione di via Isonzo e via Garibaldi. Il costo complessivo è di 700.000 euro, con un finanziamento regionale di 100.000 euro.

Biandronno: riqualificazione della strada di accesso al cimitero comunale. Il progetto vale 170.000 euro, di cui 100.000 coperti da Regione Lombardia.

Castiglione Olona: realizzazione di una nuova area di sosta in via Leonardo da Vinci. L’intervento, dal costo di 250.000 euro, riceverà un contributo regionale di 100.000 euro.

Oltre un milione per la rete provinciale

Oltre agli interventi nei comuni, la Provincia di Varese riceverà 350.000 euro per la messa in sicurezza delle strade provinciali. Il progetto, dal valore complessivo di oltre 1,1 milioni di euro, prevede la conclusione dei lavori entro il 2027.

Terzi: «Sostegno ai piccoli comuni per una viabilità più sicura»

«Come Regione – ha dichiarato l’assessore Claudia Maria Terzi – mettiamo in campo un ulteriore aiuto a beneficio degli enti locali che gestiscono la rete stradale. Interventi come questi possono apparire di minore entità, ma sono puntuali e necessari per migliorare la rete viaria, soprattutto nei piccoli centri che spesso hanno difficoltà a reperire le risorse».