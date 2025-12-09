Quattro nuovi percorsi tematici per scoprire le collezioni museali di Busto Arsizio

Le audio guide dedicate ai Musei Civici di Busto Arsizio, disponibili gratuitamente sulla piattaforma Izi.TRAVEL in lingua italiana e inglese, si arricchiscono di 4 nuovi percorsi tematici per scoprire le collezioni museali con itinerari inediti. Pensati per chi visita in autonomia i nostri Musei Civici e per offrire un’esperienza sempre più personalizzata e modulabile in base ai propri interessi, i contenuti sono fruibili da proprio dispositivo mobile accedendo alla piattaforma IZI.Travel e cercando le pagine dedicate al museo che si intende visitare.

Ecco nel dettaglio i nuovi percorsi tematici disponibili.

Museo del Tessile e della Tradizione industriale

TRAME, percorsi tra letteratura e tradizione tessile: un poetico viaggio tra libri e mondo tessile, dove brani tratti da autori di varie epoche storiche sono messi in dialogo con oggetti, macchinari e saperi che, per tema o suggestioni, li richiamano.

AL MUSEO PER MODO DI DIRE…: un percorso che ha come filo conduttore il tema dei proverbi bustocchi, spesso divertenti e oggi quasi dimenticati, legati al mondo tessile, tanto presente nell’immaginario collettivo di una volta in città.

Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna

FIORI ED ESSENZE: Un percorso tematico che esplora fiori ed essenze presenti o rappresentati in alcune opere di Palazzo Cicogna, alla scoperta di un mondo vegetale ricco di significati e curiosità.

TRAME VISIVE, percorsi tra letteratura e Arte: un poetico viaggio che spazia tra Letteratura e Arte, dove brani tratti da autori di varie epoche storiche dialogano con opere che, per tema, titolo o suggestioni li richiamano.

E per le famiglie con bambini?

ARTOO vi aspetta al Museo del tessile di Busto Arsizio. Il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio può vantare da poco un’inedita e speciale audioguida per famiglie: un nuovo strumento fatto dai bambini per i bambini, per visitare il Museo lasciandosi stupire dallo sguardo dei più piccoli! I contenuti audio sono disponibili al link https://artoobear.com/museo-del-tessile-e-della-tradizione- industriale-di-busto-arsizio/.

I Musei Civici vi aspettano: scegliete il vostro itinerario preferito e buona visita! Per ulteriori informazioni: Didattica Museale e Territoriale Città di Busto Arsizio 0331 390242 – 349