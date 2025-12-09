Quattro nuovi percorsi tematici per scoprire le collezioni museali di Busto Arsizio
Le audio guide dedicate ai Musei Civici di Busto Arsizio, sono disponibili gratuitamente sulla piattaforma Izi.TRAVEL
Le audio guide dedicate ai Musei Civici di Busto Arsizio, disponibili gratuitamente sulla piattaforma Izi.TRAVEL in lingua italiana e inglese, si arricchiscono di 4 nuovi percorsi tematici per scoprire le collezioni museali con itinerari inediti. Pensati per chi visita in autonomia i nostri Musei Civici e per offrire un’esperienza sempre più personalizzata e modulabile in base ai propri interessi, i contenuti sono fruibili da proprio dispositivo mobile accedendo alla piattaforma IZI.Travel e cercando le pagine dedicate al museo che si intende visitare.
Ecco nel dettaglio i nuovi percorsi tematici disponibili.
Museo del Tessile e della Tradizione industriale
TRAME, percorsi tra letteratura e tradizione tessile: un poetico viaggio tra libri e mondo tessile, dove brani tratti da autori di varie epoche storiche sono messi in dialogo con oggetti, macchinari e saperi che, per tema o suggestioni, li richiamano.
AL MUSEO PER MODO DI DIRE…: un percorso che ha come filo conduttore il tema dei proverbi bustocchi, spesso divertenti e oggi quasi dimenticati, legati al mondo tessile, tanto presente nell’immaginario collettivo di una volta in città.
Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna
FIORI ED ESSENZE: Un percorso tematico che esplora fiori ed essenze presenti o rappresentati in alcune opere di Palazzo Cicogna, alla scoperta di un mondo vegetale ricco di significati e curiosità.
TRAME VISIVE, percorsi tra letteratura e Arte: un poetico viaggio che spazia tra Letteratura e Arte, dove brani tratti da autori di varie epoche storiche dialogano con opere che, per tema, titolo o suggestioni li richiamano.
E per le famiglie con bambini?
ARTOO vi aspetta al Museo del tessile di Busto Arsizio. Il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio può vantare da poco un’inedita e speciale audioguida per famiglie: un nuovo strumento fatto dai bambini per i bambini, per visitare il Museo lasciandosi stupire dallo sguardo dei più piccoli! I contenuti audio sono disponibili al link https://artoobear.com/museo-del-tessile-e-della-tradizione- industriale-di-busto-arsizio/.
I Musei Civici vi aspettano: scegliete il vostro itinerario preferito e buona visita! Per ulteriori informazioni: Didattica Museale e Territoriale Città di Busto Arsizio 0331 390242 – 349
