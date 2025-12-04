Quattrocento “aquilotti” in campo per quattro giorni: a Varese, Malnate e Arcisate c’è la VBS Cup
Tra venerdì 5 e lunedì 8 va in scena il torneo dedicato ad Aldo Monti con 32 squadre provenienti dall'Italia e dall'estero. «Un evento che unisce tante realtà del mondo del basket». Le famiglie dei club locali ospitano i bambini provenienti da lontano
In una città che da oltre 40 anni è abituata al “Trofeo Garbosi”, l’organizzazione di un torneo internazionale di minibasket potrebbe sembrare la normalità. E invece, naturalmente, non lo è perché portare in città per quattro giorni (dal 5 all’8 dicembre, sfruttando il ponte dell’Immacolata) 32 squadre e 400 mini-giocatori è un’impresa notevole e un grande sforzo compensato – però – dai sorrisi dei partecipanti.
Nasce così la VBS Cup, quarta edizione del torneo ideato e organizzato dalla Varese Basket School (la società fondata da Martino Rovera e Marco Passera) e intitolato alla memoria di una figura cruciale per tutti i canestri cittadini, Aldo Monti. In campo ci saranno gli “Aquilotti”, la categoria dedicata ai bambini nati nel 2015 e nel 2016 di cui Varese sarà – di fatto – la capitale europea per qualche giorno.
In città arriveranno infatti dall’estero tre formazioni espressione di altrettante società di altissimo livello: il Barcellona, l’Olympiacos e l’Alba Berlino. A esse si affiancheranno undici squadre da fuori regione (Venezia, Reggio Emilia e Virtus militano in Serie A) e numerose eccellenze lombarde (Varese, Milano, Cantù tra le altre) e provinciali per dare vita a una competizione che comincia con otto gironi da quattro e che, via via, promuoverà i più bravi sino alla finalissima. Tutti, comunque, resteranno in gioco fino all’ultimo: la formula prevede infatti che ogni squadra disputi sette partite. Il match per il titolo sarà disputato lunedì 8 al palazzetto di Malnate dove sono in programma anche le premiazioni in grande stile.
Cinque i campi coinvolti: due a Varese (Pellico e Falaschi) e Malnate (palazzetto e via Libia) e Arcisate per un evento presentato oggi – giovedì 4 – in Camera di Commercio. «Quest’anno abbiamo pensato di coprire il torneo con una maggiore presenza video e sui social, così da arrivare a coinvolgere più persone possibili» ha spiegato Martino Rovera che ha poi sottolineato la dedica ad Aldo Monti: «Un esempio per me e per tutti quelli che hanno lavorato nel mondo del minibasket varesino». [1998943]
A parlare dell’evento è poi Francesco Abbiati che ha snocciolato i numeri totali (112 le partite in tre giorni e mezzo), ringraziato le società che collaborano con VBS soprattutto per la disponibilità delle palestre (Bugs Malnate, Valceresio e Varese Academy) e ricordato come «la VBS Cup riesca a unire realtà diverse, di varie provenienze e con alle spalle società che vanno dall’Eurolega ai nostri paesi. Il fatto che realtà come Barcellona, Olympiacos o Alba tornino anno dopo anno è un riconoscimento per lo sforzo fatto dal nostro staff». Organizzazione che ha il sostegno di Regione Lombardia, Fondazione Comunitaria del Varesotto, Camera di Commercio e il patrocinio della FIP e dei tre Comuni coinvolti.
Per Palazzo Estense è invece intervenuto l’assessore Andrea Civati: «Un torneo come la VBS Cup è, vista dal Comune, una di quelle iniziative che fanno parte della “città che abbiamo in mente” per il coinvolgimento degli sportivi e dei giovanissimi atleti». Molti dei quali, insieme alle loro famiglie, hanno aderito all’invito di ospitare a casa i bambini provenienti dal resto d’Italia o dall’estero: un’esperienza altamente formativa che rende ancora più notevole tornei di questo genere.
GIRONI E SQUADRE
ARANCIO: Alba Berlino, MBA Bassano, Basket Accademy Ticino, Varese Basket School
BIANCO: Aquila Trento, Pall. Budrio 2012, HUB Sempione, Basket Valceresio
GIALLO: Reyer Venezia, Crocetta Torino, Olimpia Milano, Malnate Bugs
VERDE: Pall. Reggiana, CMB Arona Basket, Gasch Pikkiatelli Gazzada, Minibasket Gavirate
BLU: Accademy Barça Escola, Pontevecchio Bologna, Minibasket Cernusco, PVL Luino
GRANATA: Olympiacos, Urania Milano, Minibasket Cantù, Progetto Ma.Go
GRIGIO: Virtus Bologna, Azzurra Trieste, Aurora Desio, Lions Busto Arsizio
VIOLA: Sancat Firenze Basket, Basket Seregno, Varese Basketball, Varese Young Eagles
