Varese News

Tempo Libero

Natale 2023

Mangiare nel Varesotto

Raclette a Masnago, la novità golosa “Al Posto Giusto”

Nel locale di via Amendola 7 a Varese formaggio filante, affettati e atmosfera calda: ogni settimana a Varese arriva il piatto invernale perfetto per condividere il gusto. È consigliata la prenotazione al numero 375 8865600

Generico 08 Dec 2025
Negozi, Locali e Ristoranti

09 Dicembre 2025 - 09 Marzo 2025

C’è una nuova esperienza gastronomica da provare a Varese, ed è tutta da sciogliere. Al ristorante Al Posto Giusto di Masnago, in via Amendola 7 a Masnago, è arrivata la Raclette, specialità tipica dell’Europa alpina, proposta in una formula conviviale e generosa che scalda le serate invernali.

Ogni settimana, da martedì a venerdì, nella saletta superiore dedicata del locale, si può prenotare questa esperienza che combina sapori intensi e comfort food: il formaggio Raclette fuso al momento, accompagnato da affettati misti, patate bollite, giardiniera, verdure grigliate e crostoni di pane rustico.

Il prezzo è di 37 euro a persona (bevande escluse) e comprende tutto il necessario per immergersi in una serata all’insegna della tradizione e del gusto, ideale per coppie, piccoli gruppi e amanti della montagna che vogliono ritrovare quei sapori autentici anche in città.

L’appuntamento è  al ristorante “Al Posto Giusto” di Varese, in via Amendola 7. Per prenotazioni e dettagli sul menù è possibile rivolgersi alla pagina social del ristorante o contattare il numero dedicato 375 8865600 (Cellulare e Whatsapp).

Il menù de Al Posto Giusto di Masnago offre infatti anche un’ampia scelta di piatti per tutti i gusti, pizze al metro, taglieri, fritti misti, hamburger e tanto altro. Durante la settimana per chi lavora nei dintorni c’è un’offerta imperdibile per una pausa pranzo gustosa con piatti che cambiano di giorno in giorno e una grande varietà di scelta.

Info e contatti 

Al Posto Giusto 
Via Amendola 7, Masnago (Varese)
Sito: www.alpostogiustovarese.it 
Cellulare e Whatsapp +39 375 8865600 
INSTAGRAM

Maggiori Informazioni

9 Dicembre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.