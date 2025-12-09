Raclette a Masnago, la novità golosa “Al Posto Giusto”

Nel locale di via Amendola 7 a Varese formaggio filante, affettati e atmosfera calda: ogni settimana a Varese arriva il piatto invernale perfetto per condividere il gusto. È consigliata la prenotazione al numero 375 8865600

C’è una nuova esperienza gastronomica da provare a Varese, ed è tutta da sciogliere. Al ristorante Al Posto Giusto di Masnago, in via Amendola 7 a Masnago, è arrivata la Raclette, specialità tipica dell’Europa alpina, proposta in una formula conviviale e generosa che scalda le serate invernali.

Ogni settimana, da martedì a venerdì, nella saletta superiore dedicata del locale, si può prenotare questa esperienza che combina sapori intensi e comfort food: il formaggio Raclette fuso al momento, accompagnato da affettati misti, patate bollite, giardiniera, verdure grigliate e crostoni di pane rustico.

Il prezzo è di 37 euro a persona (bevande escluse) e comprende tutto il necessario per immergersi in una serata all’insegna della tradizione e del gusto, ideale per coppie, piccoli gruppi e amanti della montagna che vogliono ritrovare quei sapori autentici anche in città.

L’appuntamento è al ristorante “Al Posto Giusto” di Varese, in via Amendola 7. Per prenotazioni e dettagli sul menù è possibile rivolgersi alla pagina social del ristorante o contattare il numero dedicato 375 8865600 (Cellulare e Whatsapp).

Il menù de Al Posto Giusto di Masnago offre infatti anche un’ampia scelta di piatti per tutti i gusti, pizze al metro, taglieri, fritti misti, hamburger e tanto altro. Durante la settimana per chi lavora nei dintorni c’è un’offerta imperdibile per una pausa pranzo gustosa con piatti che cambiano di giorno in giorno e una grande varietà di scelta.

Info e contatti

Al Posto Giusto

Via Amendola 7, Masnago (Varese)

Sito: www.alpostogiustovarese.it

Cellulare e Whatsapp +39 375 8865600

INSTAGRAM