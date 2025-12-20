Rapina a un distributore di benzina a Cadenazzo: ladro in fuga su monopattino elettrico
Poco prima delle 11 un uomo armato di oggetto contundente ha rapinato un distributore di benzina in via San Gottardo, ferendo una commessa e fuggendo verso la stazione
Momenti concitati questa mattina a Cadenazzo, nel Bellinzonese, dove un uomo ha messo a segno una rapina a un distributore di benzina minacciando una dipendente con un oggetto contundente. È accaduto poco prima delle 11 in via San Gottardo. Dopo aver aggredito la commessa e rubato il denaro dalla cassa, il malvivente si è dato alla fuga a bordo di un monopattino elettrico, facendo perdere le proprie tracce.
Dipendente ferita durante la colluttazione
Secondo una prima ricostruzione fornita dalla Polizia cantonale, l’uomo – con il volto coperto – è entrato nel negozio e ha minacciato la dipendente presente con un oggetto contundente non precisato. Ne è nata una breve colluttazione, durante la quale la donna ha riportato lievi ferite.
Una volta impossessatosi del denaro, il rapinatore è fuggito su un monopattino elettrico, dirigendosi verso la stazione ferroviaria. Durante la fuga ha anche minacciato un passante presente all’esterno del distributore.
Imponente dispositivo di ricerca
Subito dopo l’accaduto è scattata una vasta operazione di ricerca che ha coinvolto Polizia cantonale, Polizia della città di Bellinzona, Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e Polizia dei trasporti. Le autorità stanno lavorando per rintracciare il responsabile e ricostruire l’esatta dinamica della rapina.
L’appello della Polizia ai testimoni
Chiunque abbia notato movimenti sospetti nella zona di via San Gottardo, nei pressi del distributore, o abbia informazioni utili è invitato a contattare la Polizia cantonale al numero 0848 25 55 55.
