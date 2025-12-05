Ravel e la ricerca della perfezione: a Materia i “Racconti Sonori” dedicati alla musica classica
Dopo l'appassionante serata su Puccini, Dario Monticelli torna nello spazio di VareseNews per guidere il pubblico con un approfondimento sul grande compositore francese, autore del celebre Bolero
La ricerca di perfezione, l’estrema cura compositiva che si nasconde dietro a capolavori universalmente noti come il Bolero: è la figura di Maurice Ravel a prendere il centro della scena a Materia, lo spazio-libero di VareseNews a Castronno, in via Confalonieri 5.
INGRESSO GRATUITO, PRENOTA IL TUO POSTO
Un appuntamento che si inserisce nel ricco e variegato programma di eventi musicali che animano la sede di VareseNews ogni venerdì sera alle 21. Dalla divulgazione della musica classica, con format adatti sia per appassionati sia ai semplici curiosi, alla presentazione di artisti emergenti con interviste dal vivo, gli incontri di Materia sono un punto di riferimento fisso per gli amanti del suono in ogni sua forma.
L’anniversario di Ravel, un’occasione per scoprire e riscoprire il genio musicale
La prossima occasione è fissata per venerdì 12 dicembre, alle 21. A grande richiesta, tornano gli incontri dedicati alla musica classica con il format Racconti Sonori, curato dal presidente di Officine Musicali Dario Monticelli.
Dopo l’ottimo riscontro dalla prima serata di Materia dedicata alla musica classica, con l’appassionante racconto di Monticelli pieno di aneddoti e curiosità su Puccini, il nuovo approfondimento è interamente concentrato sul compositore francese, di cui ricorre il centocinquantenario della nascita.
L’incontro offre un ritratto completo, mescolando la ricostruzione della biografia con l’analisi musicale delle sue opere. Monticelli guiderà il pubblico attraverso aneddoti, esempi e ascolti, in un formato chiaro e accessibile che svela la profondità del genio musicale di Ravel.
