In vista delle festività natalizie, l’Apicoltura Frattini propone una selezione di confezioni regalo pensate per chi desidera donare qualcosa di autentico, utile e legato al territorio.

Galleria fotografica Regali che raccontano il territorio: le proposte natalizie dell’Apicoltura Frattini 4 di 11

L’azienda varesina, nata quindici anni fa dalla passione di Diego Frattini per il mondo delle api, rappresenta oggi una realtà biologica consolidata, capace di offrire prodotti di alta qualità e un ventaglio di specialità che raccontano il meglio dell’apicoltura lombarda.

Componi la tua box

Le confezioni natalizie possono essere composte liberamente, scegliendo tra i diversi prodotti disponibili. Si va dai box singoli o doppi fino alle soluzioni più ricche, che combinano miele, biscotti artigianali, caramelle, birre al miele o prodotti cosmetici naturali. Ogni confezione nasce dal desiderio di valorizzare il lavoro dell’alveare e le materie prime provenienti direttamente dalle api di Apicoltura Frattini.

Il miele rimane il cuore della produzione: biologico, tipico della zona prealpina e riconosciuto anche da importanti marchi di qualità. L’azienda è stata infatti la prima a produrre miele biologico certificato a Varese e ha ottenuto il prestigioso fregio D.O.P. per il miele di Acacia Varesino. Oltre all’acacia, sono disponibili miele millefiori, tiglio selvatico, castagno e tiglio, rododendro – quest’ultimo presidio Slow Food dedicato ai mieli di alta montagna alpina.

Non solo miele

Le Golosità dell’Alveare

Accanto ai mieli, Apicoltura Frattini ha sviluppato una linea di prodotti che valorizzano al massimo le proprie materie prime: le “Golosità dell’Alveare” includono la crema spalmabile Nisciumel, a base di nocciole e miele, i biscotti al miele, lo Zelten – il dolce altoatesino alla frutta secca – e il Dolce Varese reinterpretato con miele di castagno. A completare la selezione, un assortimento di caramelle in vari gusti, realizzate a partire dai prodotti dell’alveare.

Birre e distillati

Non manca una proposta dedicata agli appassionati di birre e distillati. La linea comprende le birre artigianali al miele, dalla Bee Boozer al miele di castagno alla Special Guest al miele di acacia e spezie, pensata proprio per il periodo natalizio. L’offerta prosegue con l’Amaro Rubino, disponibile anche nella versione Lunatico, e con il Gin Apollon, prodotto dal Laboratorio Lanotti con il polline di castagno dell’azienda.

Cosmesi e benessere

Per chi preferisce un regalo naturale e funzionale, è disponibile anche la linea cosmetica “Il Fuco Fico BEE CARE”: shampoo e bagnodoccia al miele, balsamo labbra alla cera d’api e crema lenitiva alla propoli. Una gamma completamente plastic-free, pensata per chi cerca prodotti rispettosi della pelle e dell’ambiente.

Come comporre la propria box

Comporre la propria confezione regalo è semplice: nell’ultima pagina del catalogo è presente un QR code che permette di accedere direttamente al catalogo WhatsApp, dove consultare i prodotti e scegliere quelli da inserire nel proprio box. Una modalità intuitiva che consente di effettuare l’ordine in modo rapido e personalizzato.

Per il ritiro, è possibile accordarsi tramite WhatsApp, chiamate o SMS al numero 351 3779243. Le confezioni possono essere ritirate nel punto vendita interno al laboratorio di Via Brunico 42 a Varese oppure al nuovo Mercato Coperto di Campagna Amica in Viale Valganna 128, aperto ogni martedì e venerdì dalle 15 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30. Nelle belle giornate di domenica l’azienda è presente anche al Sacro Monte di Varese, all’ultimo chiosco accanto alla statua del Mosè.

Per restare aggiornati sulle novità e sui prodotti disponibili, è possibile seguirne le pagine Facebook e Instagram.

Contatti

Apicoltura Frattini

Via Brunico, 42, 21100 Varese

M: 351 377 9243

@:apicolturafrattinidiego@hotmail.it

Facebook | Instagram