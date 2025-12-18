Varese News

Regali per un Natale speciale allo Stendipanni delle Mamme in cerchio di Azzate

Oltre a tantissimi giochi usati ma in ottime condizioni e confezionati con cura, il mercatino solidale delle Mamme in cerchio propone per Natale originali Gift card

Originale, green e solidale: lo è ogni regalo di Natale proposto dall Stendipanni delle Mamme in cerchio di Azzate.
Per queste Feste le volontarie dell’associazione hanno selezionato e confezionato con cura i giochi più belli donati al mercatino per trasformarli in regali carichi di attenzione e significato.

Si tratta di giochi usati, ma in ottimo stato e confzionati con amore.
Prendere un regalo allo Stendipanni è una scelta etica, ecologica ed economica. Il prezzo è alla portata di tutti e le Mamme in cerchio utilizzano i fondi raccolti per finanziare progetti a sostegno della genitorialità e di famiglie fragili.

Per la prima volta quest’anno c’è anche la possibilità di regalare le Gift Card dello Stendipanni: un regalo originale e fatto con il cuore per chi lo riceve, per il pianeta e per le famiglie che beneficiano dei servizi e delle iniziative delle Mamme in cerchio.

Lo stendipanni è in via Raffaello 6 ad Azzate.
Per acquistare la Gift card è possibile contattare le Mamme in cerchio al numero 348 6646880 e poi passere in negozio a ritirarla.

 

