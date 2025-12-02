Regione Lombardia aumenta i fondi per parrucche, protesi e trattamenti di estetica oncologica

La Lombardia continua a essere vicina alle persone che affrontano terapie oncologiche, ampliando e rafforzando le misure di supporto dedicate al benessere psicofisico durante i percorsi di cura. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, ha approvato un nuovo stanziamento di 1,4 milioni di euro per il 2025.

L’obiettivo è promuovere azioni per la qualità della vita e l’inclusione sociale delle persone sottoposte a trattamenti chemioterapici e radioterapici, confermando i contributi già esistenti e introducendo nuove misure sperimentali come la dermopigmentazione.

«Con questo intervento – sottolinea l’assessore Elena Lucchini – rinnoviamo l’impegno di Regione Lombardia a sostegno delle persone che stanno affrontando un percorso oncologico.

Gli effetti delle terapie incidono non solo sulla salute ma anche sull’autostima e sulla qualità della vita. I contributi per parrucche, protesi e ora anche per i trattamenti di estetica oncologica vanno proprio in questa direzione: offrire un aiuto concreto, vicino alle esigenze quotidiane di chi vive un momento di fragilità. Continueremo a lavorare per garantire strumenti che accompagnino le persone e le loro famiglie con sensibilità e attenzione».

CONTRIBUTI CONFERMATI E AMPLIATI

Dal 2019 la misura sostiene i cittadini che, a seguito delle terapie, possono sviluppare alopecia, con:

•fino a 250 euro per l’acquisto di una parrucca;

•fino a 400 euro per una protesi tricologica.

Le domande potranno essere presentate tramite la piattaforma regionale Bandi e Servizi, anche con il supporto degli Enti del Terzo Settore specializzati nell’assistenza alle persone con patologia oncologica.

NOVITÀ 2025: CONTRIBUTO PER TRATTAMENTI DI ESTETICA ONCOLOGICA

Per la prima volta, la Regione introduce un sostegno dedicato ai trattamenti di estetica oncologica e dermopigmentazione, con un contributo annuale fino a 70 euro a persona. La fase iniziale sarà sperimentale, con l’obiettivo di valutare la reale domanda e il costo dei servizi finalizzati al benessere psicofisico durante le terapie.

RISORSE E GESTIONE

Le risorse per il 2025 ammontano a 1.430.000 euro, distribuite sull’intero territorio regionale. Le ATS saranno responsabili dell’istruttoria delle domande, della verifica dei requisiti, della liquidazione dei contributi e del monitoraggio complessivo.

I RISULTATI DELLA MISURA

Dal 2020 al 31 ottobre 2025:

•17.964 domande finanziate (9.792 cittadini + 8.172 tramite associazioni);

•3.730.005 euro complessivi erogati.