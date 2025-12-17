Regione Lombardia stanzia oltre 4 milioni di euro per il rischio idrogeologico nella provincia di Varese
I fondi permetteranno lo scorrimento della graduatoria del bando dissesti, garantendo risposte concrete ai Comuni del nord della provincia. Monti (Lega): "Fondi per opere essenziali per la sicurezza dei cittadini e per la salvaguardia del territorio"
Regione Lombardia ha destinato oltre 4 milioni di euro ai Comuni e agli enti locali della provincia di Varese per la tutela del territorio e il contrasto al rischio idrogeologico. Le risorse, previste nel bilancio di previsione 2027-2028, saranno impiegate per interventi di difesa del suolo, sistemazione dei dissesti idrogeologici, manutenzione straordinaria e regimazione idraulica.
I fondi permetteranno lo scorrimento della graduatoria del bando dissesti, garantendo risposte concrete ai Comuni del nord della provincia, territori particolarmente fragili che necessitano di investimenti mirati anche sul fronte della prevenzione. Gli interventi rappresentano opere essenziali per la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia del territorio.
Il consigliere regionale della Lega Emanuele Monti promotore dell’emendamento che ha permesso lo stanziamento, sottolinea che si tratta di «fondi fondamentali che permetteranno lo scorrimento della graduatoria del bando dissesti e daranno risposte attese da tempo soprattutto ai Comuni del nord della provincia di Varese, territori fragili che necessitano di investimenti mirati anche sul fronte della prevenzione. Parliamo di opere essenziali per la sicurezza dei cittadini e per la salvaguardia del territorio. Da anni seguo con grande attenzione il tema del rischio idrogeologico e questo emendamento rappresenta l’ennesima dimostrazione di un lavoro costante e concreto a fianco delle amministrazioni locali e delle comunità montane. Non annunci, ma risorse vere e interventi realizzabili».
