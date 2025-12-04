Regione premia 56 negozi storici: esempi di resilienza e qualità, custodi del patrimonio identitario collettivo

Questa mattina, al Centro Congressi delle Ville Ponti di Varese, si è svolta una cerimonia speciale per premiare le nuove realtà commerciali storiche della provincia di Varese. L’evento itinerante ha visto la partecipazione del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dell’assessore allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi, che hanno conferito il marchio identificativo a 56 attività storiche, simbolo di continuità e impegno sul territorio da oltre 40 anni.

Sono stati premiati negozi, botteghe artigiane e locali che hanno saputo mantenere viva la tradizione imprenditoriale lombarda nonostante le sfide del mercato e i cambiamenti generazionali. L’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, il sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo, e il presidente della Camera di Commercio di Varese, Mauro Vitiello, erano presenti alla cerimonia, confermando l’importanza di queste attività non solo come pilastri economici, ma anche come custodi della memoria storica e culturale della nostra regione.

Le attività storiche come presidi sociali e culturali

Il presidente Fontana ha sottolineato come le attività storiche siano “un patrimonio identitario” per la Lombardia, rappresentando “un presidio sociale” che contribuisce alla vivibilità delle comunità locali: «Ogni realtà premiata – ha spiegato – non è solo un luogo di lavoro, ma anche un punto di riferimento che favorisce la coesione sociale, rendendo i centri storici luoghi vivaci e accoglienti».

L’assessore Guidesi ha evidenziato il valore di queste imprese come “storie di resilienza e qualità“, raccontando di come queste attività abbiano saputo adattarsi ai cambiamenti del mercato, mantenendo sempre alta la qualità dei servizi e l’innovazione. Il marchio di Attività Storica, ha ribadito l’assessore, è un “gesto di gratitudine” verso gli imprenditori che continuano a portare avanti tradizioni radicate nel territorio, contribuendo al benessere sociale ed economico delle comunità.

Un riconoscimento alla cultura e all’identità locale

Francesca Caruso ha parlato della funzione culturale che queste attività storiche rivestono per il territorio, esprimendo la gratitudine della Regione per il loro ruolo nel preservare l’identità locale: «Le attività premiate sono il cuore pulsante della cultura e della tradizione varesina».

Raffaele Cattaneo, sottosegretario regionale, ha aggiunto che queste attività rappresentano “fiori all’occhiello” dei territori lombardi. «Il loro lavoro contrasta lo spopolamento dei centri storici e custodisce la nostra storia» ha detto, esprimendo soddisfazione per l’impegno delle istituzioni nel supportare queste realtà.

Il sostegno della Regione: il bando ‘Imprese storiche verso il futuro’

Il riconoscimento non si limita al marchio identificativo: Regione Lombardia ha messo in campo anche il bando ‘Imprese storiche verso il futuro’, destinato a supportare concretamente queste realtà. Per il 2025, il bando prevede una dotazione finanziaria di 10,8 milioni di euro, destinati a sostenere attività storiche nell’ambito dell’innovazione, del ricambio generazionale, della riqualificazione degli spazi e del restauro delle strutture. Il contributo a fondo perduto può coprire fino al 50% degli investimenti previsti, offrendo così un concreto aiuto a chi desidera modernizzare la propria attività senza perdere il legame con la tradizione.

Un futuro per le attività storiche

In Lombardia, sono 4.477 le attività storiche riconosciute, di cui 381 nella provincia di Varese. Quest’anno, 56 nuove realtà hanno ricevuto il marchio identificativo, segno di un impegno costante per preservare l’eccellenza delle imprese locali. Tra i premiati, sono state incluse botteghe artigiane, locali storici e negozi che hanno saputo coniugare la tradizione con la modernità, diventando veri e propri simboli delle comunità che servono.

Nel corso della cerimonia, il presidente della Camera di Commercio di Varese, Mauro Vitiello, ha ribadito quanto sia difficile oggi portare avanti attività commerciali, ma anche quanto sia gratificante vedere i centri storici animati da persone che, grazie alla loro dedizione e impegno, continuano a contribuire alla crescita e al benessere del territorio.

Le Nuove realtà storiche in provincia di Varese

Albizzate

Circolo Familiare Valdarno, Locale storico, 1912, Ristorazione.

Angera

Caffè Fornace, Locale storico, 1959, Bar e tabaccheria.

Biandronno

Nicolini, Negozio storico, 1959, Alimentari e specialità alimentari.

Busto Arsizio

Bar Del Corso, Locale storico, 1971, Bar e tabaccheria.

Bar Sirena Tazzinen, Locale storico, 1962, Bar e tabaccheria.

Filatelia Numismatica Bustese, Negozio storico, 1979, Miscellanea.

Macelleria Ciapparella, Negozio storico, 1975, Alimentari e specialità alimentari.

Peverelli Macelleria, Negozio storico, 1938, Alimentari e specialità alimentari.

Tabaccheria Consonni, Negozio storico, 1969, Bar e tabaccheria.

Caronno Pertusella

Tutto per Animali, Negozio storico, 1968, Miscellanea.

Cassano Magnago

Coghi, Bottega artigiana storica, 1949, Auto e moto.

I Caggiano Parrucchieri, Bottega artigiana storica, 1963, Cura della persona.

Panificio Grassi, Bottega artigiana storica, 1971, Alimentari e specialità alimentari.

Castellanza

Bar Jolly, Locale storico, 1968, Bar e tabaccheria.

Castiglione Olona

Caffe’ Lucioni, Negozio storico, 1968, Bar e tabaccheria.

Cittiglio

Via Vai, Negozio storico, 1985, Preziosi.

Fagnano Olona

Camozzi Impianti Elettrici, Negozio storico, 1951, Attrezzature.

Gallarate

Autoriparazioni Dario, Bottega artigiana storica, 1979, Auto e moto.

Fiorista Cera, Negozio storico, 1951, Sport e tempo libero.

Macchi Calzature, Negozio storico, 1961, Abbigliamento e accessori.

Pagani, Locale storico, 1962, Gelaterie, pasticcerie e torrefazioni

Galliate Lombardo

Il Mastro Fornaio, Negozio storico, 1977, Alimentari e specialità alimentari.

Gavirate

Binda Franca, Negozio storico, 1964, Abbigliamento e accessori.

Gorla Maggiore

Minimarket Pigni, Negozio storico, 1968, Alimentari e specialità alimentari.

Grantola

Panificio Zanin, Negozio storico, 1974, Alimentari e specialità alimentari.

Induno Olona

Astor Garden, Negozio storico, 1958, Sport e tempo libero.

Ristorante 2 Lanterne, Locale storico, 1976, Ristorazione.

Laveno Mombello

Il Buco del Pantalone, Negozio storico, 1949, Abbigliamento e accessori.

Lonate Ceppino

Frigerio Bomboniere Articoli da Regalo, Negozio storico, 1982, Cura della persona. Panificio Alimentari Finardi – Il Prosciuttino, Negozio storico, 1951, Alimentari e specialità alimentari.

Luino

Autolaghi, Negozio storico, 1978, Auto e moto.

Cerutti & Pozzi, Negozio storico, 1925, Cartoleria e libreria.

Panificio Luinese, Negozio storico, 1966, Alimentari e specialità alimentari.

Ristorante Camin Hotel Luino, Locale storico, 1976, Ristorazione.

Malnate

Bar Tettamanzi, Locale storico, 1966, Bar e tabaccheria.

Ferramenta Bernasconi Casalinghi, Negozio storico, 1971, Attrezzature.

Marnate

Bevincasa, Negozio storico, 1969, Alimentari e specialità alimentari.

Marzio

Ristorante Vittoria, Locale storico, 1967, Ristorazione.

Monvalle

Alimentari Bertuzzo, Negozio storico, 1965, Alimentari e specialità alimentari.

Olgiate Olona

Bar Giardinetto La Vignetta, Locale storico, 1976, Bar e tabaccheria.

Rancio Valcuvia

Gibigiana, Locale storico, 1975, Ristorazione.

Saronno

La Fioraia Carla, Negozio storico, 1983, Sport e tempo libero.

Tramezzani, Negozio storico, 1968, Attrezzature.

Sesto Calende

Emilio Parrucchieri, Bottega artigiana storica, 1971, Cura della persona.

Somma Lombardo

Galotti Gioielleria, Negozio storico, 1963, Preziosi.

Uboldo

Farmacia Staurenghi, Negozio storico, 1914, Cura della persona.

Varese

Bar Tabaccheria Pellegrini, Locale storico, 1979, Bar e tabaccheria.

Cartolibreria Gian-Pi, Negozio storico, 1963, Cartoleria e libreria.

Casa Perez, Locale storico, 1976, Bar e tabaccheria.

Gianni Acconciature Maschili, Bottega artigiana storica, 1979, Cura della persona.

Golden Egg, Locale storico, 1980, Ristorazione.

La Brasiliana Caffè Zambelli, Negozio storico, 1932, Alimentari e specialità alimentari.

La Bussola Bar Tabaccheria, Locale storico, 1977, Bar e tabaccheria.

Pasticceria Fratelli Ghezzi, 1928, Gelaterie, pasticcerie e torrefazioni.

Pirola, Locale storico, 1961, Gelaterie, pasticcerie e torrefazioni.

Venegono Superiore

Panificio Barbatti, Bottega artigiana storica, 1955, Alimentari e specialità alimentari.

La premiazione di queste realtà storiche non è solo un riconoscimento, ma anche un messaggio forte e chiaro: la Regione Lombardia continuerà a supportare le attività che rappresentano l’identità, la memoria e il cuore pulsante delle sue comunità.