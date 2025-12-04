Regione premia 56 negozi storici: esempi di resilienza e qualità, custodi del patrimonio identitario collettivo
Al Centro congressi di Ville Ponti il Presidente della Regione Fontana, insieme agli assessori Guidesi e Caruso, al presidente della camera di Commercio Vitiello hanno consegnato le targhe celebrative per gli oltre 40 anni di attività
Questa mattina, al Centro Congressi delle Ville Ponti di Varese, si è svolta una cerimonia speciale per premiare le nuove realtà commerciali storiche della provincia di Varese. L’evento itinerante ha visto la partecipazione del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dell’assessore allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi, che hanno conferito il marchio identificativo a 56 attività storiche, simbolo di continuità e impegno sul territorio da oltre 40 anni.
Sono stati premiati negozi, botteghe artigiane e locali che hanno saputo mantenere viva la tradizione imprenditoriale lombarda nonostante le sfide del mercato e i cambiamenti generazionali. L’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, il sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo, e il presidente della Camera di Commercio di Varese, Mauro Vitiello, erano presenti alla cerimonia, confermando l’importanza di queste attività non solo come pilastri economici, ma anche come custodi della memoria storica e culturale della nostra regione.
Le attività storiche come presidi sociali e culturali
Il presidente Fontana ha sottolineato come le attività storiche siano “un patrimonio identitario” per la Lombardia, rappresentando “un presidio sociale” che contribuisce alla vivibilità delle comunità locali: «Ogni realtà premiata – ha spiegato – non è solo un luogo di lavoro, ma anche un punto di riferimento che favorisce la coesione sociale, rendendo i centri storici luoghi vivaci e accoglienti».
L’assessore Guidesi ha evidenziato il valore di queste imprese come “storie di resilienza e qualità“, raccontando di come queste attività abbiano saputo adattarsi ai cambiamenti del mercato, mantenendo sempre alta la qualità dei servizi e l’innovazione. Il marchio di Attività Storica, ha ribadito l’assessore, è un “gesto di gratitudine” verso gli imprenditori che continuano a portare avanti tradizioni radicate nel territorio, contribuendo al benessere sociale ed economico delle comunità.
Un riconoscimento alla cultura e all’identità locale
Francesca Caruso ha parlato della funzione culturale che queste attività storiche rivestono per il territorio, esprimendo la gratitudine della Regione per il loro ruolo nel preservare l’identità locale: «Le attività premiate sono il cuore pulsante della cultura e della tradizione varesina».
Raffaele Cattaneo, sottosegretario regionale, ha aggiunto che queste attività rappresentano “fiori all’occhiello” dei territori lombardi. «Il loro lavoro contrasta lo spopolamento dei centri storici e custodisce la nostra storia» ha detto, esprimendo soddisfazione per l’impegno delle istituzioni nel supportare queste realtà.
Il sostegno della Regione: il bando ‘Imprese storiche verso il futuro’
Il riconoscimento non si limita al marchio identificativo: Regione Lombardia ha messo in campo anche il bando ‘Imprese storiche verso il futuro’, destinato a supportare concretamente queste realtà. Per il 2025, il bando prevede una dotazione finanziaria di 10,8 milioni di euro, destinati a sostenere attività storiche nell’ambito dell’innovazione, del ricambio generazionale, della riqualificazione degli spazi e del restauro delle strutture. Il contributo a fondo perduto può coprire fino al 50% degli investimenti previsti, offrendo così un concreto aiuto a chi desidera modernizzare la propria attività senza perdere il legame con la tradizione.
Un futuro per le attività storiche
In Lombardia, sono 4.477 le attività storiche riconosciute, di cui 381 nella provincia di Varese. Quest’anno, 56 nuove realtà hanno ricevuto il marchio identificativo, segno di un impegno costante per preservare l’eccellenza delle imprese locali. Tra i premiati, sono state incluse botteghe artigiane, locali storici e negozi che hanno saputo coniugare la tradizione con la modernità, diventando veri e propri simboli delle comunità che servono.
Nel corso della cerimonia, il presidente della Camera di Commercio di Varese, Mauro Vitiello, ha ribadito quanto sia difficile oggi portare avanti attività commerciali, ma anche quanto sia gratificante vedere i centri storici animati da persone che, grazie alla loro dedizione e impegno, continuano a contribuire alla crescita e al benessere del territorio.
Le Nuove realtà storiche in provincia di Varese
Albizzate
Circolo Familiare Valdarno, Locale storico, 1912, Ristorazione.
Angera
Caffè Fornace, Locale storico, 1959, Bar e tabaccheria.
Biandronno
Nicolini, Negozio storico, 1959, Alimentari e specialità alimentari.
Busto Arsizio
Bar Del Corso, Locale storico, 1971, Bar e tabaccheria.
Bar Sirena Tazzinen, Locale storico, 1962, Bar e tabaccheria.
Filatelia Numismatica Bustese, Negozio storico, 1979, Miscellanea.
Macelleria Ciapparella, Negozio storico, 1975, Alimentari e specialità alimentari.
Peverelli Macelleria, Negozio storico, 1938, Alimentari e specialità alimentari.
Tabaccheria Consonni, Negozio storico, 1969, Bar e tabaccheria.
Caronno Pertusella
Tutto per Animali, Negozio storico, 1968, Miscellanea.
Cassano Magnago
Coghi, Bottega artigiana storica, 1949, Auto e moto.
I Caggiano Parrucchieri, Bottega artigiana storica, 1963, Cura della persona.
Panificio Grassi, Bottega artigiana storica, 1971, Alimentari e specialità alimentari.
Castellanza
Bar Jolly, Locale storico, 1968, Bar e tabaccheria.
Castiglione Olona
Caffe’ Lucioni, Negozio storico, 1968, Bar e tabaccheria.
Cittiglio
Via Vai, Negozio storico, 1985, Preziosi.
Fagnano Olona
Camozzi Impianti Elettrici, Negozio storico, 1951, Attrezzature.
Gallarate
Autoriparazioni Dario, Bottega artigiana storica, 1979, Auto e moto.
Fiorista Cera, Negozio storico, 1951, Sport e tempo libero.
Macchi Calzature, Negozio storico, 1961, Abbigliamento e accessori.
Pagani, Locale storico, 1962, Gelaterie, pasticcerie e torrefazioni
Galliate Lombardo
Il Mastro Fornaio, Negozio storico, 1977, Alimentari e specialità alimentari.
Gavirate
Binda Franca, Negozio storico, 1964, Abbigliamento e accessori.
Gorla Maggiore
Minimarket Pigni, Negozio storico, 1968, Alimentari e specialità alimentari.
Grantola
Panificio Zanin, Negozio storico, 1974, Alimentari e specialità alimentari.
Induno Olona
Astor Garden, Negozio storico, 1958, Sport e tempo libero.
Ristorante 2 Lanterne, Locale storico, 1976, Ristorazione.
Laveno Mombello
Il Buco del Pantalone, Negozio storico, 1949, Abbigliamento e accessori.
Lonate Ceppino
Frigerio Bomboniere Articoli da Regalo, Negozio storico, 1982, Cura della persona. Panificio Alimentari Finardi – Il Prosciuttino, Negozio storico, 1951, Alimentari e specialità alimentari.
Luino
Autolaghi, Negozio storico, 1978, Auto e moto.
Cerutti & Pozzi, Negozio storico, 1925, Cartoleria e libreria.
Panificio Luinese, Negozio storico, 1966, Alimentari e specialità alimentari.
Ristorante Camin Hotel Luino, Locale storico, 1976, Ristorazione.
Malnate
Bar Tettamanzi, Locale storico, 1966, Bar e tabaccheria.
Ferramenta Bernasconi Casalinghi, Negozio storico, 1971, Attrezzature.
Marnate
Bevincasa, Negozio storico, 1969, Alimentari e specialità alimentari.
Marzio
Ristorante Vittoria, Locale storico, 1967, Ristorazione.
Monvalle
Alimentari Bertuzzo, Negozio storico, 1965, Alimentari e specialità alimentari.
Olgiate Olona
Bar Giardinetto La Vignetta, Locale storico, 1976, Bar e tabaccheria.
Rancio Valcuvia
Gibigiana, Locale storico, 1975, Ristorazione.
Saronno
La Fioraia Carla, Negozio storico, 1983, Sport e tempo libero.
Tramezzani, Negozio storico, 1968, Attrezzature.
Sesto Calende
Emilio Parrucchieri, Bottega artigiana storica, 1971, Cura della persona.
Somma Lombardo
Galotti Gioielleria, Negozio storico, 1963, Preziosi.
Uboldo
Farmacia Staurenghi, Negozio storico, 1914, Cura della persona.
Varese
Bar Tabaccheria Pellegrini, Locale storico, 1979, Bar e tabaccheria.
Cartolibreria Gian-Pi, Negozio storico, 1963, Cartoleria e libreria.
Casa Perez, Locale storico, 1976, Bar e tabaccheria.
Gianni Acconciature Maschili, Bottega artigiana storica, 1979, Cura della persona.
Golden Egg, Locale storico, 1980, Ristorazione.
La Brasiliana Caffè Zambelli, Negozio storico, 1932, Alimentari e specialità alimentari.
La Bussola Bar Tabaccheria, Locale storico, 1977, Bar e tabaccheria.
Pasticceria Fratelli Ghezzi, 1928, Gelaterie, pasticcerie e torrefazioni.
Pirola, Locale storico, 1961, Gelaterie, pasticcerie e torrefazioni.
Venegono Superiore
Panificio Barbatti, Bottega artigiana storica, 1955, Alimentari e specialità alimentari.
La premiazione di queste realtà storiche non è solo un riconoscimento, ma anche un messaggio forte e chiaro: la Regione Lombardia continuerà a supportare le attività che rappresentano l’identità, la memoria e il cuore pulsante delle sue comunità.
