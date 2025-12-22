Riabbraccia sua figlia dopo quattro anni: la madre della bimba l’aveva portata in Costa Rica
La storia Stefano , il papà di Somma Lombardo che ha potuto ricongiungere la bimba ai suoi fratelli.” È il miglior regalo di Natale possibile”
Una storia che aveva attirato l’attenzione dei media, quella legata alla sparizione di una bambina di pochi anni insieme alla madre naturale che l’aveva portata in Costa Rica sottraendola alla potestà del genitore, cui la bambina era stata affidata in maniera esclusiva. (immagine di repertorio)
Sabato scorso, però, la buona notizia: la piccola ora sta col padre e i due fratellini più grandi che l’hanno accolta nella casa di Somma Lombardo.
Stefano Irish aveva lanciato un appello e una raccolta fondi in rete dopo che l’ex moglie, dalla quale Stefano aveva avuto tre figli, aveva fatto perdere le sue tracce nella primavera del 2022 fuggendo in centro America: un volo che aveva fatto scalo prima in Spagna, per raggiungere l’America Latina dove la donna aveva pianificato di trasferirsi: si era preparata partecipando ad un corso di spagnolo.
Secondo la procura della Repubblica di Lecco, provincia dove la donna viveva, si é trattato di una sottrazione di minore. Ma la battaglia legale attivata da Stefano Irish una volta venuto a conoscenza della località dove la donna si era trasferita è diventata un fattore difficile da affrontare: spese legali, la distanza e altri elementi per i quali era stata lanciata una raccolta fondi in rete.
Poi, qualche giorno fa, i carabinieri hanno contattato l’uomo dicendo che la donna aveva lasciato una traccia, una sorta di alert che certificava il suo passaggio in un aeroporto europeo: era rientrata in Italia insieme alla figlia per una questione successoria .Così è stato possibile per gli uomini dell’Arma rintracciare la donna nel milanese e riconsegnare la bambina al padre che aveva ricevuto dal tribunale dei minorenni l’affido esclusivo della piccola.
«È il miglior regalo di Natale che potesse capitarmi» ha commentato l’uomo.
