Riccardo Arena alla Casa degli Artisti: l’arte come processo di ricerca e trasformazione

Dal 10 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026, Casa degli Artisti ospita GERANOS – Subcultures of the Sun | Movimento III, un progetto espositivo di Riccardo Arena che si configura come una vera e propria “mostra laboratorio”. L’installazione trasformerà il piano terra della Casa in un ambiente in continua evoluzione, dove il processo stesso diventa un elemento essenziale dell’esperienza, stimolando la partecipazione attiva del pubblico. Questo progetto nasce da un percorso di ricerca avviato nel 2021, sviluppato in dialogo con il curatore Noah Stolz e con l’intento di esplorare temi legati alla danza rituale Geranos, alla genealogia dei simboli e alla relazione tra immagine e conoscenza.

La ricerca di Arena si radica nell’analisi del mito e degli archivi, in particolare quelli di Monte Verità, Eranos e del Museo Antropologico di Città del Messico. Questi archivi, tuttavia, non sono trattati come semplici contenitori di memoria, ma come veri e propri organismi viventi da riattivare attraverso installazioni, materiali di studio e interventi performativi. L’artista, infatti, si impegna a trasmettere attraverso il suo lavoro un senso di “laboratorio” in cui la teoria, il gesto, il suono e l’immaginazione collettiva si intrecciano, dando vita a una ricerca che non segue un percorso lineare, ma che si alimenta di intuizioni, associazioni e trasformazioni.

Il progetto è una tappa fondamentale per Arena, che, dopo le precedenti presentazioni al Monte Verità nel 2022 e al Museo Elisarion di Locarno nel 2024, giunge ora a Milano, dove si avvale di un collettivo curatoriale e di una rete di ricercatori, artisti e studenti per sviluppare nuove connessioni e forme di conoscenza. Un aspetto significativo di questa fase è la creazione di un fondo archivistico, che sarà destinato al Museo MA*GA e documenterà tanto la pratica dell’artista quanto l’intreccio di materiali culturali e simbolici da cui essa origina. L’archivio risultante sarà un documento vivo e in continua evoluzione, che rifiuta ogni classificazione rigida, ma che si offre come testimonianza della ricerca stessa.

La mostra si inserisce all’interno della programmazione Omnirica Spazi desideranti, un progetto che invita a riflettere sul processo di ricerca come forma di liberazione del pensiero e di apertura alla generazione di nuove forme di immaginazione collettiva. Con GERANOS, Arena propone un’esperienza immersiva che permette di vivere l’arte come un processo in divenire, dove lo spazio, come il pensiero, è costantemente in movimento e trasformazione.

Accompagnano la mostra una serie di eventi pubblici che contribuiscono ad arricchire il progetto, tra cui incontri, talk, workshop e azioni performative, che ne amplificano le dimensioni teoriche e pratiche. Tra gli appuntamenti in programma, il pubblico potrà partecipare a riflessioni e discussioni su temi che spaziano dal corpo come funzione dello spazio alla relazione tra Oriente e Occidente, dalla cultura del labirinto alla geoestetica degli archivi. La programmazione include anche workshop pratici, come quello di Nikolaus Gansterer, che invita a esplorare le agenzie e le atmosfere in maniera visiva e analitica, e momenti di approfondimento con artisti, ricercatori e filosofi.

Il progetto si concluderà con la creazione di una performance musicale e l’esposizione di nuove riflessioni artistiche e teoriche sul futuro della ricerca e della cultura.

Riccardo Arena

GERANOS – Subcultures of the Sun | Movimento III

Casa degli Artisti

Via Tommaso da Cazzaniga, angolo Corso Garibaldi, 89, Milano

info@casadegliartisti.org

10 dicembre 2025 – 11 gennaio 2026

Collettivo Curatoriale:

Katia Anguelova, Vittoria Broggini, Giusy Checola, Susanna Ravelli, Giulio Verago

Con il contributo immaginativo di:

Andrea Aversa, Emma Bozzi, Alessandra Carta, Chiara Gambirasio, Francesca Greco,

Guido Mannucci, Katja Noppes, Salvatore Sammartino

Martedì 9 dicembre – ore 18.00

Opening & Talk: Presentazione del percorso di ricerca Geranos (2022-2025)