Ricercato in Svezia per rapina e truffe: 39enne arrestato in un hotel di Montano Lucino

La Polizia di Stato di Como ha arrestato domenica mattina un cittadino romeno di 39 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità svedesi. L’uomo è stato fermato nella camera dell’hotel di Montano Lucino, dove risultava alloggiato.

L’allerta è scattata all’alba, quando alla Centrale Operativa della Questura è arrivata una segnalazione dal sistema Alloggiati Web, che aveva rilevato la presenza dell’uomo ricercato. Una pattuglia delle Volanti si è subito recata nella struttura alberghiera e ha bussato alla porta della stanza occupata dal 39enne, bloccandolo senza incidenti.

Trasferito in Questura, gli agenti hanno confermato l’identità del ricercato e, attraverso la Centrale Operativa Internazionale, hanno ottenuto il provvedimento svedese risalente allo scorso novembre, con le accuse: truffa, furto organizzato e rapina a mano armata. L’uomo, considerato pericoloso e già condannato nello Stato scandinavo, era oggetto di monitoraggio europeo.

Completate le notifiche e gli atti di rito, il 39enne è stato condotto alla Casa Circondariale di Como, dove rimane a disposizione della Corte d’Appello di Milano, competente per le procedure di estradizione.